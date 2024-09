Warholm contro Duplantis sui 100 metri oggi in tv: orario e come vederla

Karsten Warholm contro Mondo Duplantis sui 100 metri: data, orario e dove assistere a questa sfida imperdibile. Due dei maggiori protagonisti dell’atletca mondiale scendono in pista al Letzigrund di Zurigo, dove domani andrà poi in scena l’ultima tappa della Diamond League prima delle finali. Lo sponsor di entrambi, Red Bull, ha messo in piedi questa serata in cui i due si sfideranno ovviamente in una disciplina che non è la loro: il recordman del salto con l’asta ha un primato personale di 10.57 corso durante una gara scolastica nel 2018, mentre il detentore del record dei 400 ostacoli ha un 10.49 risalente al 2017.

COME VEDERLA – La sfida andrà in scena oggi, ercoledì 4 settembre, alle ore 21:30 e potrà essere seguita in diretta sulla piattaforma RedBull.tv. L’evento è gratuito, ma bisognerà registrarsi sull’app o sul sito web apposito.