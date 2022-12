Virtus Entella-Renate oggi in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Coppa Italia Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 4

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Virtus Entella-Renate, match dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di oggi, martedì 6 dicembre e le due squadre sono pronte a contendersi il pass per la semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Nell’ultimo testa a testa l’Entella si è imposta per 3-0, ora il Renate cerca riscatto e semifinale.