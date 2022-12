Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Verona-Tortona, sfida valida come nona giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Ramagli, nelle ultime tre partite, hanno raccolto una vittoria di misura contro Reggio Emilia e due sconfitte, entrambe in casa e di misura, contro avversarie superiori come Trento e Varese. Ora, altro impegno nel capoluogo scaligero contro un’altra squadra di alta caratura, come i piemontesi di coach Ramondino, che hanno battuta per un solo punto Napoli tornando alla vittoria dopo due sconfitte, le uniche del campionato fin qua, consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 3 dicembre sul parquet dell’Agsm Forum. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Verona-Tortona di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky (tramite satellite e app Sky Go) e Dazn, oppure sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.