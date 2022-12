Udinese-Lecce in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Udinese-Lecce, amichevole che si gioca a meno di due settimane dal ritorno della Serie A. Due squadre che arrivano a quest’appuntamento dopo una preparazione svolta e programmata in maniera leggermente diversa. Diversi test, anche importanti, per i friulani, che hanno affrontato anche West Ham e Athletic Bilbao. Per i salentini, invece, solo qualche partite contro squadre locali. Vedremo quali saranno le condizioni delle due compagini. La sfida è in programma venerdì 23 dicembre alle 15:30. Sarà possibile seguire l’incontro su Udinese Tv, emittente che trasmette anche in streaming sul proprio sito web.