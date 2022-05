Trevisan-Saville in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022

by Davide Triolo

Martina Trevisan, Roland Garros 2022 - Foto: Ray Giubilo

Martina Trevisan affronterà Daria Saville nella circostanza del terzo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Periodo d’oro per la tennista toscana: dopo il trionfo straordinario in quel di Rabat, due vittorie in serie a Parigi e la possibilità di rivivere il sogno vissuto nel 2020. Il tennis mancino e peculiarmente ‘da terra’ dell’italiana risulta particolarmente insidioso sul rosso francese, tanto da far arrendere giocatrici di rilievo; Saville è reduce dall’aver eliminato Petra Kvitotva al secondo turno e tenterà di far male alla fiorentina di nascita nell’occasione Slam specifica. Si attende una grande sfida sul Campo 14 del Roland Garros, equilibrata e tra due giocatrici che vogliono dire la loro concretamente in questo torneo. Dopo questo incontro, di scena la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Filip Krajinovic.

Il match di terzo turno a Parigi tra Trevisan e Savile è in programma oggi, venerdì 27 maggio. Sarà il secondo incontro sul Court 14 a partire dalle ore 11:00 (al termine di Puetz/Venus-Bonzi-Rinderknech). La diretta televisiva della partita sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming inoltre fruibile tramite le piattaforme Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights per quanto riguarda la disputa tra l’azzurra Trevisan e l’australiana Saville.