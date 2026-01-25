Sport in TV oggi, domenica 25 gennaio: Campaccio, Assoluti e Serie A in una domenica senza pause

Dallo storico Campaccio di atletica agli Assoluti di scherma, passando per Serie A, Australian Open e sport invernali: guida completa a tutto lo sport in diretta tv e streaming di oggi.

Domenica 25 gennaio si presenta come una vera e propria maratona per gli appassionati di sport. Il palinsesto televisivo e streaming propone eventi ininterrotti dalla notte fino a tarda sera, con protagonisti gli sport invernali, il tennis, il calcio, l’atletica e la scherma, senza dimenticare ippica, volley, basket e rugby.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Atletica protagonista con il Campaccio

Grande attesa per il 69° Campaccio Cross Country di San Giorgio su Legnano, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione internazionale. In programma sia la gara maschile sui 10 km che quella femminile sui 6 km, con diretta su Rai Sport e Rai Play e differita su Atletica Italiana TV e sull’app SportFace. Il Campaccio rappresenta uno dei momenti centrali della giornata sportiva.

Scherma, spazio agli Assoluti

Riflettori accesi anche sulla Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto a Brescia. In particolare, gli Assoluti di fioretto maschile e femminile saranno trasmessi in diretta su Assalto – La TV della scherma, offrendo una vetrina importante per il movimento schermistico italiano.

Sport invernali: neve e ghiaccio protagonisti

Il programma propone un’ampia copertura degli sport invernali: sci alpino con gli slalom di Spindleruv Mlyn e Kitzbühel, sci di fondo con Marcialonga e Coppa del Mondo a Goms, biathlon da Nové Město na Moravě, oltre a salto con gli sci, speed skating, sci alpinismo e slittino alpino.

Tennis e Australian Open

Prosegue il cammino degli Australian Open, con il quarto turno dei tabelloni maschile e femminile in diretta nella notte e per tutta la mattinata su Eurosport, discovery+ e DAZN.

Calcio: Serie A e futsal europeo

Il calcio accompagna il pomeriggio e la sera con la Serie A, che propone Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, il big match Juventus-Napoli e la chiusura serale con Roma-Milan. Spazio anche al calcio femminile e al futsal con gli Europei.

Ippica, volley e altri sport

Alle 16.20 occhi puntati sul Grand Prix d’Amerique, giunto alla 105ª edizione, uno degli eventi più prestigiosi dell’ippica mondiale. Il palinsesto si completa con volley (finale di Coppa Italia femminile e Superlega), basket, pallanuoto europea, pallamano e rugby.

Calendario sport in TV – Domenica 25 gennaio

1.30

Ciclismo, Tour Down Under: 5a tappa – discovery+

1.30

Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni HS137 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

3.00

Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: HS137 femminile – discovery+

8.00

Sci di fondo, Marcialonga – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

9.30

Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn: slalom femminile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

9.30

Slittino alpino, Europei Laas: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

9.30

Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00

Sci alpinismo, Coppa del Mondo Comapedrosa: vertical maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30

Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: slalom maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.35

Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.45

Ciclismo femminile, Trofeo Llucmajor – discovery+ (fino alle 13.00)

11.00

Slittino alpino, Europei Laas: singolo femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.15

Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tc mass start femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

11.25

Atletica, Campaccio: gara maschile sui 10 km – Rai Sport HD, Rai Play

11.45

Slittino alpino, Europei Laas: singolo maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.00

Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.00

Basket femminile, Serie A1: Sassari-Venezia – flima.tv

12.08

Atletica, Campaccio: gara femminile sui 6 km – Rai Sport HD, Rai Play

12.15

Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn: slalom femminile, 2a manche – Rai 2 HD poi dalle 13.00 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.30

Ciclismo, Clàssica Comunitat Valenciana – YouTube RD3 EVENTOS DEPORTIVOS (fino alle 14.30)

12.30

Calcio, Serie A: Sassuolo-Cremonese – DAZN, DAZN 1

12.30

Calcio femminile, Serie A: Genoa-Roma – DAZN

12.30

Calcio femminile, Serie A: Milan-Ternana – DAZN

13.00

Atletica, Campaccio: gara maschile sui 10 km (differita) – www.atleticaitaliana.tv e app SportFace

13.00

Calcio a 5, Europei: Armenia-Cechia e Croazia-Georgia – uefa.tv

13.00

Slittino alpino, Europei Laas: staffetta a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

13.00

Rugby femminile, Serie A Elite: Neapolis-CUS Milano – Nessuna copertura tv / streaming

13.30

Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: slalom maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

13.40

Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+

14.00

Speed skating, Coppa del Mondo Inzell: 500, mass start e team sprint (uomini e donne) – discovery+, YouTube Skating ISU

14.00

Rugby, Serie A Elite: Sitav Lyons-Vicenza – The Rugby Channel

14.15

Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tc mass start maschile – Rai Play Sport 2, discovery+, dalle 14.30 anche Eurosport 2 HD e DAZN

14.30

Rugby, Serie A Elite: Biella-Colorno – The Rugby Channel

14.30

Rugby, Serie A Elite: Petrarca-Viadana – Rai Play Sport 3

14.30

Rugby femminile, Serie A Elite: Colorno-CUS Torino – federugby.it

14.30

Rugby femminile, Serie A Elite: Valsugana Padova-Unione Capitolina – Nessuna copertura tv / streaming

14.30

Rugby femminile, Serie A Elite: Villorba-Benetton Treviso – Nessuna copertura tv / streaming

15.00

Volley femminile, Coppa Italia: finale, Conegliano-Scandicci – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV

15.00

Calcio, Serie A: Atalanta-Parma – DAZN, DAZN 1

15.00

Calcio, Serie A: Genoa-Bologna – DAZN, DAZN 2

15.00

Calcio femminile, Serie A: Como-Inter – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

15.00

Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Napoli – DAZN

15.10

Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN

15.15

Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto Na Morave: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.30

Pallamano, Europei: Slovenia-Ungheria – Nessuna copertura tv / streaming

16.00

Scherma, Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di Fioretto a Brescia, Assoluti Fioretto maschile e femminile – in diretta su Assalto – La TV della scherma

16.00

Calcio a 5, Europei: Francia-Lettoni ed Ucraina-Lituania – uefa.tv

16.00

Volley, Superlega: Milano-Civitanova – DAZN, VBTV

16.15

Salto con gli sci, Mondiali Volo Oberstdorf: team HS235 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.20

Ippica, Grand Prix d’Amerique – EQU TV (151 digitale terrestre e 220 Sky), Sky Go, NOW

17.00

Pallanuoto, Europei: finale 3° posto, Italia-Grecia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

17.00

Basket, Serie A: Treviso-Trento – LBA TV

18.00

Pallamano, Europei: Islanda-Svezia – Nessuna copertura tv / streaming

18.00

Volley, Superlega: Perugia-Trento – VBTV, Rai Play Sport 1, dalle 18.20 anche Rai Sport HD

18.00

Volley, Superlega: Cisterna-Verona – VBTV

18.00

Volley, Superlega: Grottazzolina-Padova – DAZN, VBTV

18.00

Volley, Superlega: Cuneo-Monza – VBTV

18.00

Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Brixia – flima.tv

18.00

Basket femminile, Serie A1: Schio-Campobasso – flima.tv

18.00

Basket femminile, Serie A1: Roseto-Broni – flima.tv

18.00

Basket, Serie A: Reggio Emilia-Cantù – LBA TV

18.00

Calcio, Serie A: Juventus-Napoli – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.15

Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto Na Morave: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

19.00

Basket, Serie A: Brescia-Udine – LBA TV

20.30

Pallanuoto, Europei: finale 1° posto, Serbia-Ungheria – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

20.30

Pallamano, Europei: Svizzera-Croazia – Nessuna copertura tv / streaming

20.45

Calcio, Serie A: Roma-Milan – DAZN, DAZN 1