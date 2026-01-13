Sport in tv oggi, martedì 13 gennaio: pallanuoto, sci, tennis e calcio in primo piano

Il programma completo dello sport in tv oggi, martedì 13 gennaio: Europei di pallanuoto con l’Italia, sci alpino, snowboard, tennis in Australia, basket e calcio.
Giornata ricca di appuntamenti sportivi oggi, martedì 13 gennaio, con particolare attenzione agli Europei di pallanuoto 2026. L’Italia di Sandro Campagna affronta la Slovacchia alle ore 18.00 in un match importante per consolidare certezze e automatismi nella fase a gironi. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 ed Eurovision Sport, con differita televisiva su RaiSport HD in serata.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Nel corso della giornata spazio anche alle altre gare continentali: Georgia-Croazia, Slovenia-Grecia e Romania-Turchia, tutte valide per il girone eliminatorio.
Sci alpino e snowboard: Coppa del Mondo tra Wengen, Flachau e Bad Gastein
Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino. A Wengen è in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, mentre a Flachau si disputa lo slalom femminile con prima e seconda manche trasmesse in diretta.
In snowboard alpino, tappa a Bad Gastein con qualificazioni e fase a eliminazione diretta del parallelo slalom, sia al maschile che al femminile, appuntamento di grande richiamo per gli specialisti.
Tennis: qualificazioni Australian Open e tornei in Oceania
L’Australia resta il fulcro del tennis mondiale. Scattano le qualificazioni degli Australian Open 2026, con numerosi italiani impegnati nei tabelloni maschili e femminili. In contemporanea spazio ai tornei ATP e WTA di Auckland, Adelaide e Hobart, oltre al Kooyong Classic, evento di esibizione che anticipa lo Slam di Melbourne.
In programma anche match dell’Australian Open Week, con incontri di altissimo livello tra i protagonisti del circuito.
Calcio, basket e volley completano il palinsesto
Serata dedicata al calcio internazionale, con la Bundesliga protagonista e due match in diretta su Sky. Spazio anche alla Coppa Italia, con Roma-Torino, e al basket europeo, con l’EuroCup e la Champions League femminile di volley.
SPORT IN TV OGGI – MARTEDÌ 13 GENNAIO
Tennis
-
00.00 ATP Auckland: primo turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV
-
00.00 Qualificazioni Australian Open (uomini) – Discovery+
-
Travaglia vs Ellis
-
Giustino vs Maestrelli
-
Cecchinato vs Blockx
-
Cinà vs Harris
-
-
00.00 Qualificazioni Australian Open (donne) – Discovery+
-
Pieri vs Tan
-
Stefanini vs Vedder
-
Ambrosio vs Sanchez
-
-
00.30 Kooyong Classic: Berrettini vs Tien – SuperTennis, SuperTenniX
-
01.00 WTA Hobart: primo turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, SuperTenniX
-
01.30 ATP Adelaide: primo turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
-
Vavassori vs Diallo (non prima delle 05.00)
-
-
01.30 WTA Adelaide: primo turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis, Sky Go, NOW
-
07.00 Australian Open Week: Paolini vs Rybakina – Discovery+
-
09.00 Australian Open Week: Musetti vs Zverev – Discovery+
Motori
-
05.40 Rally Dakar: 9ª tappa – sintesi su Sky Sport Arena (23.00), Discovery+, Sky Go, NOW
Sport invernali
-
12.30 Sci alpino CdM Wengen: prova discesa maschile – nessuna copertura
-
17.45 Sci alpino CdM Flachau: slalom femminile 1ª manche – RaiSport, RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, DAZN
-
20.45 Sci alpino CdM Flachau: slalom femminile 2ª manche – RaiSport, RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, DAZN
-
14.30 Snowboard CdM Bad Gastein: qualificazione PSL donne – nessuna copertura
-
15.10 Snowboard CdM Bad Gastein: qualificazione PSL uomini – nessuna copertura
-
18.45 Snowboard CdM Bad Gastein: fase a eliminazione diretta – RaiSport, RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, DAZN
Pallanuoto – Europei 2026
-
12.45 Georgia-Croazia – Eurovision Sport
-
15.15 Slovenia-Grecia – Eurovision Sport
-
18.00 Slovacchia-Italia – RaiPlay Sport 1, Eurovision Sport
-
20.30 Romania-Turchia – Eurovision Sport
Volley
-
17.00 Champions League femminile: Fenerbahçe-Novara – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV
-
18.00 Champions League femminile: Budowlani Lodz-Benfica – EuroVolley TV
Basket
-
17.30 Basketball Champions League: Szolnoki Olaj-Trieste – DAZN
-
20.00 EuroCup: Trento-Panionios – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
Calcio
-
18.30 Bundesliga: Stoccarda-Eintracht Francoforte – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
-
20.30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Werder Brema – Sky Sport Calcio, Sky Sport Max, Sky Go, NOW
-
21.00 Coppa Italia: Roma-Torino – Italia 1, Mediaset Infinity