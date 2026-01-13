Sport in tv oggi, martedì 13 gennaio: pallanuoto, sci, tennis e calcio in primo piano

Il programma completo dello sport in tv oggi, martedì 13 gennaio: Europei di pallanuoto con l’Italia, sci alpino, snowboard, tennis in Australia, basket e calcio.

Giornata ricca di appuntamenti sportivi oggi, martedì 13 gennaio, con particolare attenzione agli Europei di pallanuoto 2026. L’Italia di Sandro Campagna affronta la Slovacchia alle ore 18.00 in un match importante per consolidare certezze e automatismi nella fase a gironi. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 ed Eurovision Sport, con differita televisiva su RaiSport HD in serata.

Nel corso della giornata spazio anche alle altre gare continentali: Georgia-Croazia, Slovenia-Grecia e Romania-Turchia, tutte valide per il girone eliminatorio.

Sci alpino e snowboard: Coppa del Mondo tra Wengen, Flachau e Bad Gastein

Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino. A Wengen è in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, mentre a Flachau si disputa lo slalom femminile con prima e seconda manche trasmesse in diretta.

In snowboard alpino, tappa a Bad Gastein con qualificazioni e fase a eliminazione diretta del parallelo slalom, sia al maschile che al femminile, appuntamento di grande richiamo per gli specialisti.

Tennis: qualificazioni Australian Open e tornei in Oceania

L’Australia resta il fulcro del tennis mondiale. Scattano le qualificazioni degli Australian Open 2026, con numerosi italiani impegnati nei tabelloni maschili e femminili. In contemporanea spazio ai tornei ATP e WTA di Auckland, Adelaide e Hobart, oltre al Kooyong Classic, evento di esibizione che anticipa lo Slam di Melbourne.

In programma anche match dell’Australian Open Week, con incontri di altissimo livello tra i protagonisti del circuito.

Calcio, basket e volley completano il palinsesto

Serata dedicata al calcio internazionale, con la Bundesliga protagonista e due match in diretta su Sky. Spazio anche alla Coppa Italia, con Roma-Torino, e al basket europeo, con l’EuroCup e la Champions League femminile di volley.

SPORT IN TV OGGI – MARTEDÌ 13 GENNAIO

Tennis

00.00 ATP Auckland: primo turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

00.00 Qualificazioni Australian Open (uomini) – Discovery+ Travaglia vs Ellis Giustino vs Maestrelli Cecchinato vs Blockx Cinà vs Harris

00.00 Qualificazioni Australian Open (donne) – Discovery+ Pieri vs Tan Stefanini vs Vedder Ambrosio vs Sanchez

00.30 Kooyong Classic: Berrettini vs Tien – SuperTennis, SuperTenniX

01.00 WTA Hobart: primo turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, SuperTenniX

01.30 ATP Adelaide: primo turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW Vavassori vs Diallo (non prima delle 05.00)

01.30 WTA Adelaide: primo turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis, Sky Go, NOW

07.00 Australian Open Week: Paolini vs Rybakina – Discovery+

09.00 Australian Open Week: Musetti vs Zverev – Discovery+

Motori

05.40 Rally Dakar: 9ª tappa – sintesi su Sky Sport Arena (23.00), Discovery+, Sky Go, NOW

Sport invernali

12.30 Sci alpino CdM Wengen: prova discesa maschile – nessuna copertura

17.45 Sci alpino CdM Flachau: slalom femminile 1ª manche – RaiSport, RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, DAZN

20.45 Sci alpino CdM Flachau: slalom femminile 2ª manche – RaiSport, RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, DAZN

14.30 Snowboard CdM Bad Gastein: qualificazione PSL donne – nessuna copertura

15.10 Snowboard CdM Bad Gastein: qualificazione PSL uomini – nessuna copertura

18.45 Snowboard CdM Bad Gastein: fase a eliminazione diretta – RaiSport, RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, DAZN

Pallanuoto – Europei 2026

12.45 Georgia-Croazia – Eurovision Sport

15.15 Slovenia-Grecia – Eurovision Sport

18.00 Slovacchia-Italia – RaiPlay Sport 1, Eurovision Sport

20.30 Romania-Turchia – Eurovision Sport

Volley

17.00 Champions League femminile: Fenerbahçe-Novara – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV

18.00 Champions League femminile: Budowlani Lodz-Benfica – EuroVolley TV

Basket

17.30 Basketball Champions League: Szolnoki Olaj-Trieste – DAZN

20.00 EuroCup: Trento-Panionios – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

Calcio