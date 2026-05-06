Sport in tv 6 maggio: Internazionali Roma, Perugia-Civitanova gara-3 e Sportface su Prime Video

Mercoledì con gli Internazionali di Roma protagonisti dalla mattina, la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG su Amazon Prime Video e la finale scudetto di Superlega. Il Setterosa affronta gli USA nella Coppa del Mondo. Su Amazon Prime Video anche arrampicata e tiro a volo con Sportface

Mercoledì 6 maggio è una giornata densa di sport, con gli Internazionali BNL d’Italia a fare da sfondo per tutta la giornata e la Champions League a chiudere la serata con il big match tra Bayern Monaco e PSG.

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Sportface su Amazon Prime Video

08:26 – Inside

– Inside 09:09 – Arigatoni

– Arigatoni 10:02 – Old But Gold

– Old But Gold 10:32 – Inside

– Inside 11:18 – Shakerati

– Shakerati 11:38 – Sport is My Life

– Sport is My Life 12:05 – 3ª Tappa Coppa Italia Arrampicata Sportiva – Finale Maschile Boulder 2026

– 3ª Tappa Coppa Italia Arrampicata Sportiva – Finale Maschile Boulder 2026 12:16 – Live Event – 2ª Coppa del Mondo ISSF Skeet 2026

– Live Event – 2ª Coppa del Mondo ISSF Skeet 2026 13:30 – Cinque Cerchi

– Cinque Cerchi 13:46 – Shakerati

– Shakerati 14:09 – Inside

– Inside 14:35 – 1ª Tappa Coppa Italia Arrampicata Sportiva – Para Climbing 2026

– 1ª Tappa Coppa Italia Arrampicata Sportiva – Para Climbing 2026 16:58 – Scienza dello Sport

– Scienza dello Sport 17:35 – Battiti Winter

– Battiti Winter 18:39 – 1ª Coppa Italia Arrampicata Sportiva – Finali Lead – Pero 2026

– 1ª Coppa Italia Arrampicata Sportiva – Finali Lead – Pero 2026 20:04 – Battiti Stagione 1

– Battiti Stagione 1 21:21 – Campionato Italiano Arrampicata Speed Milano 2026 – Finali

– Campionato Italiano Arrampicata Speed Milano 2026 – Finali 22:48 – Cinque Cerchi

– Cinque Cerchi 23:06 – Sport is My Life

– Sport is My Life 23:33 – Inside

Tennis

11:00 – ATP Masters 1000 Roma, primo turno: Arnaldi vs Munar (3° match, non prima delle 13:00, anche su TV8 e tv8.it); Cinà vs Blockx (5° match dalle 13:00, non prima delle 20:30) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus e Sky Sport 251-253 fino alle 20:00; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

– ATP Masters 1000 Roma, primo turno: Arnaldi vs Munar (3° match, non prima delle 13:00, anche su TV8 e tv8.it); Cinà vs Blockx (5° match dalle 13:00, non prima delle 20:30) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus e Sky Sport 251-253 fino alle 20:00; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV 11:00 – WTA 1000 Roma, primo turno: Stefanini vs Ostapenko (ore 11:00), Urgesi vs Golubic (2° match), Pigato vs Grant (2° match), Brancaccio vs Townsend (3° match), Cocciaretto vs Kraus (4° match, non prima delle 20:30), Basiletti vs Tomljanovic (5° match) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX

Tennistavolo

11:00 – Mondiali a squadre, ottavi di finale (Italia vs Francia femminile alle 19:30) – Streaming su YouTube World Table Tennis

Ciclismo

11:05 – Giro di Grecia, prima tappa Ioannina-Agrinio – Nessuna copertura tv/streaming

– Giro di Grecia, prima tappa Ioannina-Agrinio – Nessuna copertura tv/streaming 14:20 – Vuelta España Femenina, quarta tappa Monforte de Lemos-Antas de Ulla – Streaming dalle 15:30 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

– Vuelta España Femenina, quarta tappa Monforte de Lemos-Antas de Ulla – Streaming dalle 15:30 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN 17:00 – Giro d’Italia, presentazione squadre – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, Discovery+ e HBO Max

Pallanuoto

15:00 – Serie A1: Ortigia-Napoli – Streaming su Waterpolo Channel

– Serie A1: Ortigia-Napoli – Streaming su Waterpolo Channel 15:00 – Serie A1: Florentia-Telimar e Savona-Posillipo – Nessuna copertura tv/streaming

– Serie A1: Florentia-Telimar e Savona-Posillipo – Nessuna copertura tv/streaming 18:00 – Serie A1: Roma-Pro Recco – Nessuna copertura tv/streaming

– Serie A1: Roma-Pro Recco – Nessuna copertura tv/streaming 18:30 – World Cup femminile: Spagna-Paesi Bassi – Streaming su Recast TV

– World Cup femminile: Spagna-Paesi Bassi – Streaming su Recast TV 20:15 – World Cup femminile: Italia vs USA – Streaming su Recast TV

– World Cup femminile: Italia vs USA – Streaming su Recast TV 20:00 – Serie A1: Brescia-Salerno – Nessuna copertura tv/streaming

Basket

19:00 – Eurolega, quarti di finale gara-3: Zalgiris Kaunas vs Fenerbahce Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV

– Eurolega, quarti di finale gara-3: Zalgiris Kaunas vs Fenerbahce Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV 20:15 – Eurolega, quarti di finale gara-3: Panathinaikos vs Valencia – Streaming su EuroLeague TV

Volley

20:30 – Superlega, finale scudetto gara-3: Perugia vs Civitanova – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay, VBTV e DAZN

Tiro con l’arco

07:00 – Coppa del Mondo a Shanghai, ricurvo individuale turni preliminari – Nessuna copertura tv/streaming

Pallamano

19:30 – Serie A, semifinale scudetto gara-2: Bolzano-Sassari – Streaming su Pallamano TV

– Serie A, semifinale scudetto gara-2: Bolzano-Sassari – Streaming su Pallamano TV 20:00 – Serie A, semifinale scudetto gara-2: Fasano-Cassano Magnago – Streaming su Pallamano TV

Baseball

19:15 – MLB: St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers – Diretta tv su Sky Sport 257; streaming su SkyGo e NOW

Calcio