Venerdì 7 novembre ricco di appuntamenti per lo sport in tv: torna la Serie A dopo gli impegni europei e torna anche la MotoGP e la F1 ma non solo. Di seguito i dettagli.

Inizia con oggi, venerdì 7 novembre, un weekend ricco di appuntamenti per quanto riguarda lo sport. Scenderà in campo Lorenzo Musetti ad Atene con la speranza di conquistare l’ultimo posto alle ATP Finals di Torino e tornerà il brivido della MotoGP e della F1. Senza rinunciare al calcio e alla Serie A.

Sport in tv: il programma di questo venerdì 7 novembre

06.30 Pattinaggio artistico, Grand Prix Giappone 2025: short program coppie – Diretta streaming su Discovery+.

07.00 Snooker, International Championship: semifinali – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e DAZN.

07.00 Canottaggio, Mondiali beach sprint 2025: time trial – Nessuna copertura tv/streaming.

08.05 Pattinaggio artistico, Grand Prix Giappone: short program individuale uomini – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.

09.50 WEC, 8 ore del Bahrain 2025: prove libere – Diretta streaming su Discovery+.

10.00 Moto3, GP Portogallo 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.50 Moto2, GP Portogallo 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.50 Pattinaggio artistico, Grand Prix Giappone 2025: short program individuale femminile – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.

11.25 Bmx, Mondiali 2025: qualificazioni Park donne – Diretta streaming su Discovery+.

11.45 MotoGP, GP Portogallo 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.10 Bmx, Mondiali 2025: finale Flatland donne – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.

13.50 WEC, 8 Ore del Bahrain 2025: qualifiche – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Bmx, Mondiali 2025: semifinali Park uomini – Diretta streaming su Discovery+.

14.15 Moto3, GP Portogallo 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.05 Moto2, GP Portogallo 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 F1, GP Brasile 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Tennis, ATP Metz 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Norrie prima semifinale dalle 15.30)

16.00 Tennis, WTA Finals 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

16.00 MotoGP, GP Portogallo 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Tennis, ATP Atene 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Korda seconda semifinale dalle 18.00 italiane)

16.30 Nuoto, Trofeo Nico Sapio 2025: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.00 Bmx, Mondiali 2025: finale Flatland uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

18.10 Equitazione, Coppa del Mondo a Veronia: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Anadolu Efes vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

19.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Zalgiris Kaunas vs Valencia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.30 F1, GP Brasile 2025: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio femminile, Serie A 2025-2026: Fiorentina vs Roma – Diretta tv su DAZN 1 (214); in streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Partizan – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Barcellona vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Calcio, Serie B 2025-2026: Spezia vs Bari – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Werder Brema vs Wolfsburg – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Campobasso vs Sambenedettese – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Ascoli vs Gubbio – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Cavese vs Potenza – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Pisa vs Cremonese – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Elche vs Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Golf, World Wide Technology Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN