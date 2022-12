Sport in tv oggi, venerdì 16 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Ecco il programma dello sport in tv di oggi, venerdì 16 dicembre: di seguito il palinsesto, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi della giornata. Nella mattinata italiana a Melbourne andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta, ma ci sarà spazio anche per altri sport come biathlon e sci alpino con le loro rispettive tappe di Coppa del Mondo. Nella notte, invece, l’NBA ci regalerà il suo consueto spettacolo con numerosi match. Presente in palinsesto anche il calcio con le varie amichevoli internazionali. Di seguito il programma completo.