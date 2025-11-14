Tanti match in programma come vedrete osservando lo sport in tv oggi. In mattinata si parte subito con i motori, un programma ricco.

Un programma ricco ed intenso quello relativo allo sport in tv oggi, venerdi 14 Novembre 2025. In mattinata subito si corre con la MotoGp a Valencia, le prime prove del weekend mentre in giornata si completerà la fase a Gironi delle Atp Finals con Jannik Sinner già qualificato impegnato contro l’americano Ben Shelton, invece già eliminato.

Sport in tv oggi, un programma ricco di sorprese

Oltre al tennis e ai motori c’è sempre calcio anche se riferito direttamente alle Nazionali con l’Italia Under 21 impegnata nei match validi per le qualificazioni europei ed altri match in campo per le qualificazioni ai Mondiali, sia in Europa che all’estero. Ecco il programma di venerdi 14 Novembre con il seguente sport in tv:

08.00 Tiro a segno, Mondiali 2025: ottava giornata – Diretta streaming solo delle finali sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.

09:00 Moto3, GP Valencia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09:50 Moto2, GP Valencia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:45 MotoGP, GP Valencia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11:00 Judo, Grand Prix Zagabria 2025: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

11:30 Tennis, ATP Finals 2025: Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13:15 Moto3, GP Valencia 2025: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14:05 Moto2, GP Valencia 2025: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14:00 Tennis, ATP Finals 2025: Jannik Sinner vs Ben Shelton – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15:00 MotoGP, GP Valencia 2025: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16:00 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia vs Italia – Diretta tv su Rai 3 HD; in streaming su RaiPlay.

17:00 Judo, Grand Prix Zagabria 2025: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

17:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Zalgiris – Diretta streaming su Euroleague Tv.

18:00 Tennis, ATP Finals 2025: Joe Salisbury / Neal Skupski vs Christian Harrison / Evan King – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Anadolu Efes vs Bayern Monaco – Diretta streaming su Euroleague Tv.

18:00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia vs Malta – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Basket femminile, amichevole: Spagna vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

19:00 Pallanuoto femminile, Conference Cup 2025-2026: CSM Unirea Alba Iulia vs Smile Cosenza Pallanuoto – Nessuna copertura tv/streaming.

19:00 Golf, Bermuda Championship 2025: seconda giornata – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.

19:30 Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: Plebiscito Padova vs Pallanuoto Trieste – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Lyon-Villeurbanne vs Partizan – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Barcellona vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Olimpia Milano vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.

20.30 Tennis, ATP Finals 2025: Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.30 Pallanuoto femminile, Conference Cup 2025-2026: Clube Fluvial Portuense-Brizz Nuoto – Nessuna copertura tv/streaming.

20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Lussemburgo vs Germania – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

22:00 Golf, Charles Schwab Cup Championship 2025: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

23:30 Beach volley, Mondiali 2025: prima giornata – Diretta streaming su Volleyballworld.tv

23:55 Speed skating, Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+, canale Youtube Skating ISU.