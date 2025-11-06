Tanto sport per l’Italia oggi in tv: dal calcio con l’Europa e la Conference League, al tennis con gli italiani in campo e il sorteggio per le ATP Finals di Torino. Il programma.

In questo giovedì 6 novembre saranno tanti gli appuntamenti per lo sport in tv. A cominciare dal calcio con Europa e Conference League dove saranno impegnate rispettivamente Roma/Bologna e Fiorentina. Continuando con il tennis visto che in campo scenderanno Musetti, Berrettini, Sonego e Jasmine Paolini.

Occhio poi anche ai sorteggi per le ATP Finals di Torino. Insomma, la giornata è ricca di appuntamenti immancabili. Di seguito il programma dettagliato.

Sport in tv: dal calcio al tennis e non solo, tanti appuntamenti in questo giovedì 6 novembre

7.00 Canottaggio, Mondiali beach sprint: time trial – Nessuna copertura tv/streaming

8.00 Ciclismo, BMX freestyle: Mondiali – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Tennis, sorteggio ATP Finals – SuperTennis HD, SuperTenniX, nittoatpfinals.com

12.00 Tennis, ATP 250 Atene: quarti singolare e doppio (2° match dalle 12.00 non prima delle 14.00 Musetti-Muller) – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Tennis, ATP 250 Metz: ottavi singolare e doppio (3° match dalle 12.00 Sonego-Altmaier, 4° match dalle 12.00 non prima delle 18.00 Berrettini-Tien) – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

13.00 Tennis, WTA Finals Riad: fase a gironi singolare e doppio (2° match dalle 13.00 non prima delle 15.00 Paolini-Pegula) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (tranne l’ultimo match di doppio), SuperTenniX, Sky Go, NOW

13.30 Calcio, Mondiali Under 17: Italia-Bolivia – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+

18.45 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol (tutti i match a rotazione) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Conference League: Mainz-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Sturm Graz-Nottingham Forest – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Nizza-Friburgo – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Utrecht-Porto – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.30 Basket, Serie A: Sassari-Cantù – LBA TV

20.45 Basket, Serie A: Cremona-Trentino – LBA TV

21.00 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol (tutti i match a rotazione) – Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Rangers-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Bologna-Brann – Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Betis-Lione – TV8 HD, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Aston Villa-Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Stoccarda-Feyenoord – Sky Sport 256, Sky Go, NOW