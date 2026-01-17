Sport in tv oggi: sci, calcio, rugby e scherma, il programma completo

Sabato densissimo di appuntamenti sportivi in tv e streaming: Coppa del Mondo di sci alpino e biathlon, big match di Serie A e Premier League, rugby europeo e tanta scherma con la diretta su Assalto – La TV della Scherma.

Sport invernali protagonisti fin dal mattino

La giornata sportiva si apre prestissimo con snowboard, salto con gli sci e combinata nordica, per poi entrare nel vivo con sci alpino, biathlon, pattinaggio artistico e short track.

Mattina: sport invernali protagonisti

06.00 Snowboard (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Dongebiya (Discovery+)

07.15 Salto con gli sci (Coppa del Mondo) – HS137 maschile a Sapporo (Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

08.00 Tiro con l’arco (World Indoor Series) – Turni preliminari a Nimes (nessuna diretta)

08.00 Snowboard (Coppa del Mondo) – PGS qualificazioni a Bansko (nessuna diretta)

09.00 Salto con gli sci (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Zhangjiakou (Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 Combinata nordica (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile HS100 a Oberhof (Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.45 Combinata nordica (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile HS100 a Oberhof (Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.00 Bob (Coppa del Mondo) – Monobob femminile ad Altenberg (IBSF)

10.45 Sci alpino (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Tarvisio (Rai 2, Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

Mezzogiorno tra sci, calcio e combinata nordica

11.45 Combinata nordica – Individual Compact femminile, 5 km a Oberhof (Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.00 Snowboard (Coppa del Mondo) – PGS finali a Bansko (RaiSportHD fino alle 13.00; Rai Play Sport 1, Discovery+)

12.20 Slittino (Coppa del Mondo) – Gara maschile, prima manche a Oberhof (Discovery+, FIL Luge)

12.30 Sci alpino (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Wengen (Rai 2, RaiSportHD, Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 Combinata nordica – Individual Compact maschile, 7,5 km a Oberhof (Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.30 Calcio femminile (Serie A) – Parma-Milan (DAZN)

Primo pomeriggio: calcio europeo, rugby e sport sul ghiaccio

13.30 Sci freestyle (Coppa del Mondo) – Slopestyle a Laax (Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.30 Calcio (Premier League) – Manchester United-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW)

13.35 Short track (Europei) – Tilburg, seconda giornata (RaiSportHD, Rai Play, Discovery+, YouTube ISU)

13.35 Sci di fondo (Coppa del Mondo) – Sprint TL qualificazioni a Oberhof (Discovery+)

13.46 Slittino (Coppa del Mondo) – Gara femminile, prima manche a Oberhof (Discovery+, FIL Luge)

14.00 Snooker – The Masters, semifinali (Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 Pattinaggio artistico (Europei) – Free program maschile a Sheffield (RaiSportHD, Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 Bob (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile ad Altenberg (IBSF)

14.00 Slittino alpino (Coppa del Mondo) – Doppio a Nova Ponente (nessuna diretta)

14.00 Calcio (Liga) – Real Madrid-Levante (DAZN)

14.00 Rugby Champions Cup – Sharks-Clermont (EPCR TV)

14.00 Rugby Challenge Cup – Black Lion-Zebre, Ulster-Stade Français (EPCR TV)

14.00 Rugby Serie A – Colorno-Rugby Lyons (The Rugby Channel)

Biathlon, Serie C e rugby italiano

14.30 Biathlon (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Ruhpolding (Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.30 Calcio Serie C – Cittadella-Pergolettese (Sky Sport 254, NOW)

14.30 Calcio Serie C – Dolomiti Bellunesi-Lecco (Sky Sport 253, NOW)

14.30 Calcio Serie C – Trento-Novara (Sky Sport 256, NOW)

14.30 Calcio Serie C – Benevento-Casarano (Sky Sport Mix, Sky Sport 252, Sky Go, NOW)

14.30 Calcio Serie C – Juventus Next Gen-Ascoli (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

14.30 Calcio Serie C – Pianese-Torres (Sky Sport 255, NOW)

14.30 Rugby Serie A – Viadana-Fiamme Oro (Rai Play Sport 1, The Rugby Channel)

14.30 Rugby Serie A – Vicenza-Mogliano (The Rugby Channel)

Pomeriggio: calcio, pallanuoto e scherma in diretta

15.00 Calcio Serie A – Udinese-Inter (DAZN)

15.00 Calcio Serie B – Avellino-Carrarese, Empoli-Sudtirol, Monza-Frosinone, Padova-Mantova, Venezia-Catanzaro (Prime Video Lega B, DAZN)

15.00 Calcio femminile Serie A – Fiorentina-Genoa (DAZN)

15.10 Slittino (Coppa del Mondo) – Gara maschile, seconda manche a Oberhof (Discovery+, FIL Luge)

15.30 Pallanuoto (Europei) – Italia-Georgia (Rai Play Sport 2, European Aquatics TV)

15.30 Calcio Bundesliga – Borussia Dortmund-St. Pauli (Sky Sport Max, NOW)

15.30 Calcio Bundesliga – Amburgo-M’Gladbach, Colonia-Mainz, Hoffenheim-Leverkusen, Wolfsburg-Heidenheim (nessuna diretta)

15.30 Pallamano femminile Serie A – Nuoro-Cassano (Pallamano TV)

Focus scherma: diretta su Assalto TV

16.00 Scherma – Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada

Diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma

Tardo pomeriggio e sera: big match e spettacolo

16.00 Calcio Premier League – Chelsea-Brentford, Leeds-Fulham, Liverpool-Burnley, Sunderland-Crystal Palace, Tottenham-West Ham (Sky, NOW)

16.05 Sci di fondo (Coppa del Mondo) – Sprint TL finali a Oberhof (Discovery+)

16.15 Slittino (Coppa del Mondo) – Gara femminile, seconda manche a Oberhof (Discovery+, FIL Luge)

16.15 Calcio Liga – Maiorca-Athletic Bilbao (DAZN)

16.15 Rugby Champions Cup – Bayonne-Leinster, Stormers-Leicester Tigers (EPCR TV)

16.30 Calcio Eredivisie – Ajax-Go Ahead Eagles (Como TV)

16.30 Atletica – Memorial Giovannini ad Ancona (Rai Play Sport 1)

17.00 Calcio Coppa d’Africa – Egitto-Nigeria (Sportitalia)

17.00 Calcio Ligue 1 – Lens-Auxerre (Sky Sport Mix, NOW)

17.00 Pallamano femminile Serie A – Ferrara-Padova (Pallamano TV)

17.15 Calcio Serie B – Reggiana-Cesena (Prime Video Lega B, DAZN)

17.30 Calcio Serie C – Lumezzane-Alcione Milano, Pro Patria-Giana Erminio, Ospitaletto-Triestina, Guidonia-Livorno, Campobasso-Carpi (Sky, NOW)

Prima serata

18.00 Calcio Serie A – Napoli-Sassuolo (DAZN)

18.00 Calcio femminile Serie A – Napoli-Como (DAZN)

18.00 Volley Superlega – Verona-Cuneo (RaiSportHD, Rai Play, VBTV)

18.30 Calcio Premier League – Nottingham-Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW)

18.30 Calcio Bundesliga – Lipsia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena, NOW)

18.45 Basket Serie A – Tortona-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, NOW, LBA TV)

Sera e notte

20.45 Calcio Serie A – Cagliari-Juventus (Sky, DAZN)

21.00 Calcio Liga – Betis-Villarreal (DAZN)

22.30 NFL – Denver Broncos-Buffalo Bills (DAZN)

23.00 Basket NBA – Dallas Mavericks-Utah Jazz (Sky Sport Basket, NOW)