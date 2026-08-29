Sport in tv oggi sabato 29 agosto: Giochi del Mediterraneo e MotoGP, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e il GP d’Aragona di MotoGP sono tra i grandi protagonisti del programma sportivo di sabato 29 agosto. Su Sportface TV spazio a una lunga giornata di dirette dalla rassegna mediterranea, con tiro a segno, judo, pallamano, pallavolo, triathlon, pallanuoto e basket 3×3. Da seguire anche la Vuelta a España, i Mondiali di canoa, canottaggio e mountain bike, il grande calcio europeo e la boxe. Prosegue inoltre il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Sabato particolarmente intenso per gli appassionati, con appuntamenti fin dalle prime ore della notte italiana. I Giochi del Mediterraneo 2026 occupano una parte importante della giornata e saranno protagonisti anche su Sportface TV: le dirette cominciano alle 10.00 con il tiro a segno e proseguono fino alla tarda serata con il basket 3×3.

Grande spazio anche ai motori con qualifiche e Sprint Race della MotoGP ad Aragon, mentre il ciclismo propone l’ottava tappa della Vuelta a España. Nel pomeriggio e in serata torna il calcio dei principali campionati europei, dalla Premier League alla Serie A, con Juventus-Parma alle 20.45. In nottata, infine, la maratona di Sydney e la finale del WTA di Monterrey.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, sabato 29 agosto

03.00 – TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara maschile a Weihai: diretta streaming su Triathlon Live TV.

06.00 – TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara femminile a Weihai: diretta streaming su Triathlon Live TV.

07.00 – PENTATHLON (Mondiali) – Semifinali: diretta streaming su UIPM TV.

08.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei) – Lead maschile e femminile, qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming.

08.00 – SNOOKER – Wuhan Open, finale: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

08.40 – MOTO3 (GP d’Aragona) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

08.45 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill Junior femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

09.00 – GOLF (DP World Tour) – British Masters, terzo giro: diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle 13.00.

09.10 – CICLISMO – Tour of Samsun, terza tappa Dogupark-Alaçam: non è prevista copertura tv o streaming.

09.25 – MOTO2 (GP d’Aragona) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.30 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill Junior maschile: non è prevista copertura tv o streaming.

10.00 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 18.15; diretta streaming su RaiPlay Sport 1 dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 13.25 alle 18.30 e su ItaliaTeam TV.

10.00 – TIRO A SEGNO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Pistola ad aria compressa femminile: diretta su Sportface TV fino alle ore 14.00.

10.00 – JUDO (Grand Slam di Losanna) – Diretta streaming su Judo TV.

10.10 – MOTOGP (GP d’Aragona) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.30 – JUDO M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 21.30.

10.50 – MOTOGP (GP d’Aragona) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

10.50 – CANOA VELOCITÀ (Mondiali) – Finali A: diretta streaming su Canoe Planet.

11.00 – CANOTTAGGIO (Mondiali) – Finali A, semifinali e batterie: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e World Rowing.

11.00 – PALLAMANO MASCHILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 12.30.

12.10 – CICLISMO FEMMINILE – Classic Lorient Agglomération: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 15.10.

12.45 – MOTO3 (GP d’Aragona) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

13.00 – VELA (Mondiali ILCA7) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

13.10 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill Elite femminile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.20 – RALLY – Rally del Paraguay, nove prove speciali: diretta streaming integrale su DAZN; diretta tv su Sky Sport F1 dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 21.00 alle 22.00.

13.30 – SNOOKER – Wuhan Open, finale: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.30 – CALCIO (Premier League) – Liverpool-Nottingham: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.30 – CALCIO (Championship) – Middlesbrough-West Bromwich: diretta streaming su Como TV.

13.40 – CICLISMO – Vuelta a España, ottava tappa Puçol-Xeraco: diretta streaming dalle 14.45 su Discovery+ e HBO Max; dalle 15.00 anche su Eurosport 1 e DAZN.

13.40 – MOTO2 (GP d’Aragona) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

14.00 – PALLAVOLO FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 16.30.

15.00 – MOTOGP (GP d’Aragona) – Sprint Race: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

15.00 – CANOA VELOCITÀ (Mondiali) – Semifinali: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e Canoe Planet.

15.00 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill Elite maschile: diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 16.20; diretta streaming su Discovery+ e HBO Max, su RaiPlay Sport 2 dalle 15.45 e su Eurosport 2 e DAZN dalle 16.30.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Lipsia-Borussia Mönchengladbach: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Colonia-Hoffenheim, Elversberg-Bayer Leverkusen, Mainz-Paderborn e Union Berlino-Eintracht Francoforte: non è prevista copertura tv o streaming.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Bournemouth-Everton: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Coventry-Hull: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premiership inglese) – Cardiff-Sheffield United: diretta streaming su Como TV.

16.05 – RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Nuova Zelanda: non è prevista copertura tv o streaming.

16.45 – TRIATHLON M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 20.30.

17.00 – CALCIO (Liga) – Levante-Betis Siviglia: diretta streaming su DAZN.

17.15 – CALCIO (Ligue 1) – Strasburgo-Lens: non è prevista copertura tv o streaming.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Grosseto: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Ravenna-Latina: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Torres-Sambenedettese: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Foggia-Salernitana: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Savoia-Casertana: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Sorrento-Crotone: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Juventus-Como Women: diretta streaming sul canale YouTube di Serie A Women.

18.15 – GOLF (PGA Tour) – Tour Championship, terzo giro: diretta streaming integrale su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 19.00 anche su Eurosport 2 e DAZN.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Frosinone: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Monza-Udinese: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Torino: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (Bundesliga) – Borussia Dortmund-Amburgo: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Premier League) – Tottenham-Newcastle: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – BOXE – Riunione di Londra con Guido Vianello-Moses Jolly. Main event Itauma-Hrgovic per il Mondiale IBF dei pesi massimi: diretta streaming su DAZN.

19.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei) – Speed maschile e femminile, tabellone finale: diretta streaming sul canale YouTube di World Climbing Europe.

19.00 – PALLANUOTO MASCHILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 21.00.

19.00 – CALCIO (Liga) – Real Sociedad-Espanyol: diretta streaming su DAZN.

19.00 – CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Cesena: diretta streaming su DAZN.

19.00 – CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Juve Stabia: diretta streaming su DAZN.

19.00 – CALCIO (Liga portoghese) – Academico Viseu-Porto: diretta streaming su DAZN.

19.10 – BASEBALL (MLB) – Detroit Tigers-Los Angeles Dodgers: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – CALCIO (Saudi League) – Al Fateh-Al Ittihad: diretta streaming su Como TV.

20.30 – CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Milan-Como 1907: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.40 – BASKET 3X3 MASCHILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 22.55.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Juventus-Parma: diretta streaming su DAZN.

20.45 – CALCIO (Ligue 1) – Auxerre-Angers, Brest-Tolosa, Lione-Le Havre e Lorient-Troyes: non è prevista copertura tv o streaming.

21.00 – RUGBY (Test Match) – Argentina-Australia: non è prevista copertura tv o streaming.

21.00 – CALCIO (Serie B) – Ascoli-Carrarese: diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO (Serie B) – Avellino-Vicenza: diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO (Serie B) – Padova-Verona: diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Forlì-Pescara: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Pineto-Livorno: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Spezia-Campobasso: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Cosenza-Potenza: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Inter U23-Altamura: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Monopoli-Catania: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.30 – CALCIO (Liga) – Siviglia-Atletico Madrid: diretta streaming su DAZN.

22.00 – TENNIS – ATP 250 Winston-Salem, finale: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e NOW.

22.30 – ATLETICA – Maratona di Sydney: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

23.00 circa – BOXE – Mondiale IBF dei pesi massimi, Moses Itauma-Filip Hrgovic: diretta streaming su DAZN.

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto

01.30 – TENNIS – WTA 500 Monterrey, finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche sabato 29 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con film e documentari sportivi, podcast, approfondimenti, ciclismo, arrampicata, tiro a volo e contenuti dedicati ai Giochi del Mediterraneo. Il palinsesto ufficiale comprende la programmazione dal 20 al 31 agosto.

00.15.44 – Old But Gold – Episodio 3

00.38.49 – Old But Gold – Episodio 2

00.58.46 – Old But Gold – Episodio 1

01.22.04 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci

02.56.00 – Deep Water – La folle regata

04.36.21 – Jimmy Grimble

06.31.14 – Il Profeta del Gol: il Calcio Totale di Johan Cruiyff

08.31.19 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

08.40.23 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

08.57.36 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

09.13.36 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

09.29.06 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

09.44.32 – INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)

10.01.34 – INSIDE – Cordiano Dagnoni, presidente FCI

10.24.06 – INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)

10.36.45 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

10.47.20 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

11.14.24 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

11.24.25 – Old But Gold – Episodio 3

11.47.31 – Old But Gold – Episodio 1

12.10.49 – Tiro a Volo – Villaggio Esercito – FITAV per i 165 anni dell’Esercito Italiano – L’Aquila

12.24.01 – Giro d’Italia – Stage 20 – Daily Highlights

12.38.51 – Giro d’Italia – Stage 21 – Daily Highlights

12.49.42 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 20: Gemona-Piancavallo

13.01.30 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 20: Gemona-Piancavallo

13.13.18 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 2, episodio 1

13.38.13 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 2, episodio 2

14.02.50 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 2, episodio 3

14.20.48 – 2ª Tappa Coppa Italia – Arrampicata Para Climbing – Milano 2026

16.47.25 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 1, episodio 2

17.02.07 – Campionato Italiano – Arrampicata Lead – Finali – Arco 2026

18.28.06 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 2 – Nations of Champions

18.56.08 – 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Femminile – Almaty 2026

19.55.32 – Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026

20.08.51 – Farfalle – New Generation

20.42.46 – Battiti Olimpici – Episodio 2

20.56.04 – Battiti Olimpici – Episodio 3

21.10.40 – Scienza dello Sport – Episodio 1

21.25.07 – Battiti Olimpici – Episodio 4

21.39.09 – Battiti Olimpici – Episodio 5

21.59.40 – Campionato Italiano di Tiro a Volo – Para Trap – Pescara 2026

23.12.34 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

23.28.12 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2