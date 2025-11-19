Giornata ricca di impegni per lo sport: di seguito l’intero programma per questo mercoledì 19 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Sarà una giornata piena di eventi per il mondo dello sport. Di scena la Coppa Davis, con l’Italia che affronterà l’Austria nei quarti di finale. Occhi puntati pure sui sedicesimi dei Mondiali di beach volley: il duo formato da Scampoli e Bianchi affronteranno Nuss e Brasher. Stamani, pronti a dare spettacolo, ci saranno anche: la Serie A1 di Volley femminile, la Superlega di Volley maschile, la Champions League di pallanuoto, le Coppe Europee di basket, la Serie A di pallamano e la Champions League di calcio femminile.

Tutto il programma di questo mercoledì

04.00 BEACH VOLLEY – Mondiali, sedicesimi di finale maschili/femminili (diretta streaming su VBTV, DAZN). Scampoli/Bianchi-Nuss/Brasher (ore 12.30)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

14.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Rapallo-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 SNOOKER – Riad Season Championship, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.00 TENNIS (Coppa Davis, quarti di finale) – Italia-Austria (diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

17.00 BASKET (Eurocup) – Turk Telekom-Besiktas (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.00 BASKET (Champions League) – Igokea-Wurzburg (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 BASKET (Eurocup) – Due partite: Cedevita Olimpija-Amburgo, Panionios-Lietkabelis (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.30 BASKET (Europe Cup) – Cibona-Reggio Emilia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Europa Cup, ritorno ottavi di finale) – Inter-Hacken (diretta streaming su Inter Tv)

18.30 PALLANUOTO (Champions League) – Jadran ST-Jadran HN (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Juventus-Lione (diretta streaming su Disney+)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Wolfsburg-Manchester United (diretta streaming su Disney+)

19.00 BASKET (Europe Cup) – Vechta-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Brixen-Bolzano, Conversano-Fasano, Eppan-Trieste, Sassari-Cologne (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Monaco (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Venezia-Manresa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euroleague Tv)

20.00 BASKET (Champions League) – Due partite: Cholet-Bursaspor, Spartak Subotica-Benfica (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Milano-Grottazzolina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Monviso (diretta streaming su VBTV)

20.30 BASKET (Eurocup) – London Lions-JL Bourg (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Pro Recco-Novi Belgrado (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Due partite: Barceloneta-Sabadell, Vasas Radnicki (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.45 BASKET (Champions League) – Joventut Badalona-Hapoel Holon (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Tre partite: Arsenal-Real Madrid, Paris FC-Benfica, Valerenga-St. Polten (diretta streaming su Disney+)