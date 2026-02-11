Atletica indoor, Belgrado tappa chiave del World Athletics Indoor Tour 2026 su Sky

Mercoledì 11 febbraio alle 17 in diretta su Sky Sport Arena il meeting Gold del World Athletics Indoor Tour 2026 dalla Banjca Athletic Hall. Attesi Dosso, Ceccarelli e le stelle internazionali del lungo e del peso.

La stagione indoor dell’atletica entra nel vivo con una nuova tappa del World Athletics Indoor Tour Gold 2026, che mercoledì 11 febbraio farà tappa alla Banjca Athletic Hall di Belgrado. L’evento sarà trasmesso in diretta alle 17.00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Dopo i segnali positivi arrivati da Karlsruhe – con il successo di Larissa Iapichino nel lungo e il record italiano di Federico Riva nei 1500 – l’Italia guarda con interesse anche alla prova serba. Riflettori puntati sulla velocità con Zaynab Dosso, campionessa europea indoor dei 60 metri, e su Samuele Ceccarelli, oro continentale sui 60 nel 2023.

Le sfide più attese

Nel salto in lungo femminile tra le protagoniste annunciate figurano Milica Gardašević, Alina Rotaru-Kottmann e Plamena Mitkova, pronte a contendersi una gara di alto livello tecnico.

Nel getto del peso maschile i favoriti sono il polacco Konrad Bukowiecki e gli statunitensi Jordan Geist e Josh Olayinka Awotunde, in una sfida che promette misure di grande rilievo.

L’appuntamento di Belgrado rappresenta un passaggio importante nel percorso di avvicinamento ai principali obiettivi internazionali della stagione indoor.

Approfondimenti, highlights e aggiornamenti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Programmazione World Athletics Indoor Tour – Belgrado

Mercoledì 11 febbraio

Ore 17.00

World Athletics Indoor Tour 2026 – Belgrado

Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW