Sport in tv oggi mercoledì 30 settembre: schermi accesi su Eurolega e Nations League, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Oggi, mercoledì 30 settembre, i fari sono puntati sui campi da tennis (coi tornei in Cina e Giappone) e basket (Eurocup ed Eurolega), oltre che sulle piste del ciclismo (Tour de Langkawi). Senza tralasciare infine le gare di Nations League, con il big match Germania-Serbia. Spazio anche alla pallanuoto, con la Supercoppa Europea tra Barcellona e Marsiglia in programma alle 19:30.

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Sport in tv oggi, mercoledì 30 settembre

4.00 Tennis, ATP 500 Tokyo: 1° turno (3° match dalle 5.00 Bolelli/Vavassori-Mochizuki/Watanabe; 4° match dalle 4.00 Arnaldi-Sakamoto) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

5.00 Tennis, ATP 500 Pechino: 1° turno – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

5.00 Tennis, WTA 500 Pechino: 1° turno – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, SuperTennis+

5.10 Ciclismo, Tour de Langkawi: quarta tappa – YouTube Majlis Sukan Negara Malaysia

18.00 Basket, Eurocup: Bahcesehir-BC Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Eurocup: Riga-Tortona – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

18.45 Calcio femminile, Champions League: Roma-Barcellona – Disney+

18.45 Calcio femminile, Champions League: Hacken-Juventus – Disney+

19.30 Pallanuoto, Supercoppa Europea: Zodiac CNAB-CN Marseille – European Aquatics TV

19.30 Basket femminile, Eurolega: qualificazioni, Venezia-Flammes Carolo – YouTube EuroLeague Women

19.30 Basket femminile, Eurocup: ritorno qualificazioni, Sesto San Giovanni-Estepona – YouTube FIBA Basketball

20.00 Basket, Eurocup: Napoli-Bourg En Bresse – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Asvel – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, EuroLeague TV

21.00 Basket, Eurocup: Maxima Roma-Cluj – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

21.00 Calcio femminile, Champions League: Paris FC-Arsenal – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: Lione-Chelsea – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: Benfica-Bayern Monaco – Disney+

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 29 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi live, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.