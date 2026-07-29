Sport in tv oggi mercoledì 29 luglio: Mondiali di scherma e Musetti, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Le finali a squadre dei Mondiali di scherma e gli impegni degli italiani nei tornei di Washington guidano il programma sportivo di mercoledì 29 luglio. Spazio anche al Tour de l’Ain, al Giro di Danimarca, ai Giochi del Commonwealth e allo Shanghai Masters di snooker. Sulla piattaforma OTT Sportface TV proseguono inoltre i Campionati Italiani di ciclismo su pista, trasmessi su FCI Bike Live.

La giornata sportiva di mercoledì 29 luglio si apre nella notte italiana con i tabelloni a squadre dei Mondiali di scherma e con il torneo ATP di Los Cabos. Dalle 10.30 saranno poi assegnate le medaglie nella spada maschile e nella sciabola femminile, con diretta televisiva e streaming.

Nel pomeriggio riflettori puntati anche sul tennis. Lorenzo Musetti affronta Aleksandar Vukic negli ottavi dell’ATP 500 di Washington, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro nel torneo femminile. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone di doppio. Completano il calendario ciclismo, volley, badminton, baseball e calcio.

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Sport in tv oggi, mercoledì 29 luglio

02.30 – SCHERMA (Mondiali) – Sciabola femminile a squadre, tabellone fino alle semifinali: diretta streaming su Fencing TV.

02.30 – SCHERMA (Mondiali) – Spada maschile a squadre, tabellone fino alle semifinali: diretta streaming su Fencing TV.

03.00 – TENNIS – ATP 250 Los Cabos, sedicesimi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

03.00 – BADMINTON (BWF World Tour) – Taipei Open: diretta streaming su BWF TV.

08.00 – SNOOKER – Shanghai Masters, secondo turno: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

09.00 – VOLLEY (Nations League, quarti di finale) – Slovenia-Turchia: diretta streaming su DAZN e VBTV.

09.30 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Sesta giornata: diretta streaming integrale su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 20.00 anche su Eurosport 1 e DAZN.

10.30 – SCHERMA (Mondiali) – Finali della spada maschile a squadre e della sciabola femminile a squadre: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max, DAZN e Fencing TV.

12.20 – CICLISMO – Tour de l’Ain, seconda tappa Saint-Vulbas-Lagnieu: diretta dalle ore 14.30 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.30 – CICLISMO – Giro di Danimarca, prima tappa Aalborg-Aalborg: diretta su Eurosport 1 dalle ore 16.00; diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 15.45.

13.30 – VOLLEY (Nations League, quarti di finale) – Giappone-Cina: diretta streaming su DAZN e VBTV.

14.30 – SNOOKER – Shanghai Masters, secondo turno: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

16.00 – TENNIS – WTA 250 Memphis, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta anche su SuperTennis, in alternanza con il WTA 500 di Washington; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

17.00 – TENNIS – ATP 500 Washington, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Nel programma:

Musetti-Vukic , secondo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 19.00.

, secondo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 19.00. Bolelli/Vavassori-Behar/Chandrasekar-Cabral/Tracy, quarti di finale, terzo match dalle ore 17.00.

17.00 – TENNIS – WTA 500 Washington, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta anche su SuperTennis, in alternanza con il WTA 250 di Memphis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

Cocciaretto-Navarro sarà il terzo match dalle ore 17.00 e non inizierà prima delle ore 20.00.

18.10 – BASEBALL (MLB) – Miami Marlins-Philadelphia Phillies: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – CALCIO (amichevole) – Como Cup: diretta streaming su Como TV.

20.30 – CALCIO (amichevole) – Watford-Fiorentina: diretta streaming su DAZN.

I Campionati Italiani di ciclismo su pista su FCI Bike Live

Prosegue sulla piattaforma OTT Sportface TV la copertura dei Campionati Italiani di ciclismo su pista 2026, ospitati dal Velodromo Francone di San Francesco al Campo.

Dalle 13.30 – FCI Bike Live – Diretta della giornata dei Campionati Italiani di ciclismo su pista sul canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La manifestazione tricolore è in programma dal 27 al 30 luglio. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 29 luglio prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.