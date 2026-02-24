Coppe europee nella Casa dello Sport di Sky: tre serate di playoff dal 24 al 26 febbraio, cinque italiane in campo

Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio la Champions League con sette partite live e Inter, Atalanta e Juventus a caccia degli ottavi. Giovedì 26 tocca a Europa e Conference League con sedici gare: Fiorentina e Bologna completano il quintetto azzurro. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Tre serate di calcio europeo di altissimo livello, cinque italiane in campo e decine di partite da vivere in diretta. Dal 24 al 26 febbraio la Casa dello Sport di Sky ospita il ritorno dei playoff di Champions League, Europa League e Conference League, con gli ultimi pass per gli ottavi di finale da assegnare. Tutto disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Martedì 24 febbraio — Champions League: Inter in campo alle 21

La prima serata dei playoff di ritorno si apre già alle 18.45 con Atletico Madrid-Club Brugge su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, telecronaca di Antonio Nucera.

Alle 21 scatta la Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e vanno in scena tre partite in contemporanea. Il piatto forte della serata è Inter-Bodoe Glimt su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi; inviati a San Siro Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol affidata a Federico Zancan. In contemporanea Bayer Leverkusen-Olympiacos su Sky Sport Arena e Sky Sport 254, telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone; e Newcastle-Qarabag su Sky Sport Max e Sky Sport 255, telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Dario Massara.

Studi: dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party, il Champions League Show con Federica Masolin alla conduzione, Mario Giunta alle news, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Alessandro Del Piero in collegamento da San Siro. All’1 Goleador Europe con Martina Quaranta.

Mercoledì 25 febbraio — Champions League: Atalanta alle 18.45, Juventus alle 21

Alle 18.45 l’Atalanta affronta il Borussia Dortmund su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K: telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini.

Alle 21 Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con altre due gare in contemporanea. Real Madrid-Benfica su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo, inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Antonio Nucera. PSG-Monaco su Sky Sport Max e Sky Sport 254, telecronaca Paolo Ciarravano, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Luca Mastrorilli.

Juventus-Galatasaray è invece in esclusiva su Prime Video: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno seguire il match tramite l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Studi: dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party, il Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Mario Giunta e Alessandro Del Piero in collegamento da Torino. All’1 Goleador Europe con Martina Quaranta.

Giovedì 26 febbraio — Europa League: Bologna alle 21

Europa League, sedici partite in due fasce orarie. Alle 18.45 Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 con quattro gare in contemporanea: Ferencváros-Ludogorets su Sky Sport Mix (telecronaca Marco Pagano, Diretta Gol Elia Faggion); Stoccarda-Celtic su Sky Sport 257 (telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Federico Zanon); Stella Rossa-Lille su Sky Sport 258 (telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Matteo Marceddu); Viktoria Plzen-Panathinaikos su Sky Sport 259 (telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Manuel Favia).

Alle 21 Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 con quattro partite. Il Bologna di Vincenzo Italiano affronta il Brann su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K: telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marina Presello e Marco Nosotti, Diretta Gol Riccardo Gentile. Nottingham Forest-Fenerbahce su Sky Sport Arena e Sky Sport 254 (telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Filippo Benincampi); Celta Vigo-PAOK su Sky Sport 255 (telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Alessandro Sugoni); Genk-Dinamo Zagabria su Sky Sport 256 (telecronaca Matteo Occhiuto, Diretta Gol Federico Botti).

Giovedì 26 febbraio — Conference League: Fiorentina alle 18.45

Conference League, otto partite. Alle 18.45 la Fiorentina di Paolo Vanoli affronta lo Jagiellonia su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K: telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Paolo Ciarravano. In contemporanea, in Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251: Celje-KF Drita, Samsunspor-Shkendija e Rijeka-Omonia Nicosia.

Alle 21 in Diretta Gol: Lausanne Sport-Sigma Olomouc, Crystal Palace-Zrinjski Mostar, AZ Alkmaar-Noah e Lech Poznan-KUPS Kuopio.

Studi giovedì: dalle 18, dalle 20 e dalle 23 lo Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan, Stefano De Grandis e Vittoria Orlando. Alle 23.30 After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta.