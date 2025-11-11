Sport in tv Oggi (martedi 11 Novembre): Musetti in campo alle Finals, si gioca tanta Eurolega
Con la sosta delle Nazionali non ci sarà molto calcio nello sport in tv ma risponde il palinsesto con tennis, basket e tanto altro.
Un programma molto interessante quello dello Sport in tv Oggi, nella giornata di Martedi 11 Novembre 2025. Inizia la seconda giornata alle Atp Finals di Torino con Alcaraz che vuole blindare il primo posto in classifica e poi in serata spazio a Lorenzo Musetti che non può perdere, pena l’eliminazione. Ma non solo questo, si gioca tanto basket ed anche tanto altro sport.
Sport in tv Oggi, ecco il ricco programma odierno
Si comincia con i Mondiali di Tiro a Segno, pronti in piena mattinata ma tanto altro ed anche tante altre grandi novità. Tra i tanti match interessanti di Eurolega spiccano Fenerbahce contro il Maccabi Tel Aviv ed il Partizan di Belgrado contro il Monaco. Ecco il programma odierno:
08.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: qualificazioni pistola 10m femminile, 1a parte – Nessuna copertura tv
08.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: eliminatorie carabina 3 posizioni 50m maschile, 1a parte – Nessuna copertura tv
10.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: qualificazioni pistola 10m femminile, 2a parte – Nessuna copertura tv
10.30 Tiro a segno, Mondiali 2025: eliminatorie carabina 3 posizioni 50m maschile, 2a parte – Nessuna copertura tv
11.30 Tennis, ATP Finals 2025: Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
12.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: qualificazioni pistola 10m maschile, 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming.
12.30 Tiro a segno, Mondiali 2025: finale pistola 10m femminile – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.
13.30 Ciclocross, Superprestige 2025: prova femminile – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
14.00 Tennis, ATP Finals 2025: Alcaraz (ESP) [1]-Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
14.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: qualificazioni pistola 10m maschile, 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming.
15.00 Ciclocross, Superprestige 2025: prova maschile – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
16.30 Tiro a segno, Mondiali 2025: finale pistola 10m maschile – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.
17.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Stella Rossa – Diretta streaming su Euroleague Tv.
18.00 Tennis, ATP Finals 2025: Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
18.30 Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Oradea vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
19.00 Basket, Eurocup 2025-2026: Aris vs Bahcsehir Kol. – Diretta streaming su Euroleague Tv.
19.00 Basket, Eurocup 2025-2026: Slask Wroclaw vs Hamburg – Diretta streaming su Euroleague Tv.
19.00 Basket, Eurocup 2025-2026: Ulm vs JL Bourg – Diretta streaming su Euroleague Tv.
20.00 Calcio a 5, Amichevole: Italia vs Spagna – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.
20.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Euroleague Tv.
20.05 Basket, Eurolega 2025-2026: Hapoel Tel-Aviv vs Baskonia – Diretta streaming su Euroleague Tv.
20.30 Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Pro Recco vs Jadran ST – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Basket, Champions League 2025-2026: Trapani vs Bnei Herzliya – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Basket, Eurocup 2025-2026: Hapoel Jerusalem vs Neptunes – Diretta streaming su Euroleague Tv.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan vs Monaco – Diretta streaming su Euroleague Tv.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Real Madrid – Diretta streaming su Euroleague Tv.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.
20.30 Tennis, ATP Finals 2025: Musetti (ITA) [9]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv.
21.00 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Roma vs Valerenga – Diretta streaming su Disney+.
21.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Paris vs Panathinaikos – Diretta streaming su Euroleague Tv.
