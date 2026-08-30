Taranto 2026, bronzo Italia nel volley maschile: finali live su Sportface TV

Gli azzurri superano 3-2 la Turchia e salgono sul terzo gradino del podio. Italia avanti contro la Francia nella finale del judo, Carraro qualificata nei 100 ostacoli e Basiletti vince il primo set della semifinale. Ginnastica, atletica, volley femminile, judo e tennis live su Sportface TV.

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nel torneo maschile di pallavolo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri superano la Turchia al tie-break e salgono sul terzo gradino del podio. Nel frattempo la Nazionale è impegnata contro la Francia nella finale della gara a squadre miste di judo, trasmessa insieme a ginnastica artistica, atletica, pallavolo femminile e tennis in diretta su Sportface TV.

Pallavolo, Italia di bronzo nel torneo maschile

La squadra allenata da Vincenzo Fanizza batte la Turchia per 3-2 con i parziali di 25-19, 24-26, 25-18, 22-25, 15-10. Dopo aver sprecato nel secondo set un vantaggio di 23-20 e due opportunità per chiudere il parziale, gli azzurri riescono a reagire e a portare la finale per il bronzo al tie-break.

Nel quinto set l’Italia trova l’allungo decisivo e chiude l’incontro grazie all’ace di Diego Frascio. La Nazionale conferma così il bronzo conquistato nella precedente edizione di Orano 2022.

Judo, Italia avanti nella finale contro la Francia

L’Italia conduce per 2-1 contro la Francia nella finale per l’oro della gara a squadre miste. Il primo punto azzurro porta la firma di Christian Parlati, che supera Aleksa Mitrovic grazie a un waza-ari messo a segno all’ultimo secondo.

Asya Tavano firma il 2-0 battendo Grace-Esther Mienandi-Lahou, sanzionata con il terzo shido al golden score. La Francia accorcia con Tieman Diaby, vincitore per ippon su Sansei Kwadjo Anani.

Il quarto confronto tra Michela Terranova ed Emma Melis arriva al golden score sullo 0-0. La finale Italia-Francia è trasmessa in diretta su Sportface TV.

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Atletica, Elena Carraro conquista la finale

Elena Carraro supera il primo turno dei 100 ostacoli e conquista l’accesso alla finale. L’azzurra chiude la propria batteria al secondo posto con il tempo di 13”28, alle spalle della francese Sacha Alessandrini, prima in 13”17.

È cominciata anche la finale del martello maschile, con Giorgio Olivieri e Davide Costa in pedana per l’Italia. Nel corso della serata saranno impegnati anche Francesco Ettore Inzoli nel lungo, Michele Fina e Giovanni Frattini nel giavellotto, Federica Del Buono e Micol Majori nei 5000 metri.

Il programma dell’atletica dei Giochi del Mediterraneo è disponibile in diretta su Sportface TV.

Ginnastica artistica, Italia prima dopo il volteggio

Buona partenza per l’Italia nella gara a squadre femminile di ginnastica artistica. Al termine della prima rotazione al volteggio, le azzurre totalizzano 40.450 punti, il miglior parziale ottenuto fino a quel momento sull’attrezzo.

Benedetta Gava occupa inoltre la seconda posizione provvisoria nelle qualificazioni di specialità con 13.500 punti. La squadra italiana prosegue la gara alle parallele insieme alla Francia. Anche la ginnastica artistica è trasmessa in diretta su Sportface TV.

Tennis, Caniato giocherà per il bronzo

Carlo Alberto Caniato si ferma in semifinale nel singolare maschile. L’azzurro viene sconfitto per 6-4, 6-2 dallo spagnolo Alejo Sanchez Quilez e affronterà il portoghese Francisco Rocha nella finale per la medaglia di bronzo.

Nel torneo femminile Noemi Basiletti conquista il primo set della semifinale contro la marocchina Yasmine Kabbaj con il punteggio di 7-5. Il tennis è disponibile in diretta su Sportface TV.

Pallavolo femminile, comincia Italia-Turchia per l’oro

È iniziata la finale per la medaglia d’oro del torneo femminile tra Italia e Turchia. Le azzurre partono bene e si portano avanti per 6-5 nelle prime battute del primo set.

La squadra di Carlo Parisi arriva all’appuntamento dopo aver vinto tutte le partite disputate nel torneo senza concedere set. La finale femminile è trasmessa in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Piccolin avanza ai sedicesimi

Giorgia Piccolin supera la slovena Lara Opeka per 4-1 e conquista l’accesso ai sedicesimi di finale del singolare femminile. L’azzurra chiude il confronto aggiudicandosi l’ultimo game con il punteggio di 11-5.

Le dirette di Taranto 2026 su Sportface TV

Le gare di ginnastica artistica, atletica, pallavolo femminile, judo e tennis dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. La programmazione comprende la finale Italia-Francia del judo e la sfida per l’oro del volley femminile tra Italia e Turchia.