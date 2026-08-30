Atletica, Kelly Doualla sesta nei 100 metri al Grand Prix di Brescia: vince Amy Hunt

La sedicenne azzurra chiude in 11.46 al rientro dopo i Mondiali Under 20 di Eugene. Successo per la britannica Amy Hunt in 11.06 davanti ad Alonso e Kone.

Kelly Doualla torna in gara e chiude al sesto posto i 100 metri del Grand Prix di Brescia, meeting di livello Silver del World Continental Tour. Sul rettilineo dello Stadio Gabre Gabric, la sedicenne lombarda ha fermato il cronometro su 11.46, con vento favorevole di +0,7 m/s.

Per l’azzurra si trattava del rientro sui blocchi a tre settimane dai Mondiali Under 20 di Eugene, dove aveva conquistato il bronzo individuale e l’oro nella 4×100 mista, dopo essersi laureata campionessa europea Under 18 a Rieti.

Doualla brillante in partenza, poi il calo nella seconda metà

L’atleta allenata da Walter Monti è stata protagonista di un ottimo avvio, come testimonia il tempo di reazione di 0.159.

Nei primi 40 metri Doualla è rimasta sostanzialmente in linea con la britannica Amy Hunt, prima di perdere terreno nella seconda parte della prova e chiudere in sesta posizione.

Il crono di 11.46 resta distante dall’11.14 corso a Rieti, prestazione che l’aveva portata al secondo posto tra le italiane più veloci di sempre a livello assoluto.

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Amy Hunt domina in 11.06

La vittoria è andata ad Amy Hunt, che ha confermato il proprio ottimo momento imponendosi in 11.06.

La britannica, reduce da quattro ori agli Europei di Birmingham nei 100, 200, 4×100 e 4×100 mista, ha preceduto la dominicana Liranyi Alonso, seconda in 11.13, e l’ivoriana Maboundou Kone, terza in 11.25.

La classifica dei 100 metri a Brescia

1. Amy Hunt – 11.06

2. Liranyi Alonso – 11.13

3. Maboundou Kone – 11.25

4. Jael Bestué – 11.28

5. Maria Isabel Perez – 11.28

6. Kelly Doualla – 11.46

Per Doualla si chiude dunque con un sesto posto il primo confronto internazionale senior dopo la trasferta mondiale negli Stati Uniti, in una gara dal livello tecnico elevato e con diverse specialiste di primo piano al via.