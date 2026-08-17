Sport in tv oggi lunedì 17 agosto: Cobolli a Cincinnati e Italia-Hong Kong nel cricket, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli e gli altri azzurri e la sfida Italia-Hong Kong nella CWC Challenge League B di cricket guidano il programma sportivo di lunedì 17 agosto. Spazio anche ai Mondiali di badminton di New Delhi, al torneo WTA di Cincinnati e, in serata, al calcio internazionale con Liga spagnola e campionato portoghese.

Una giornata meno affollata rispetto al weekend, ma con diversi appuntamenti da seguire per gli appassionati italiani. Si parte alle 5.30 con i Mondiali di badminton a New Delhi, dove saranno impegnati Hamza, Corsini/Piccinin e Toti, mentre alle 8.00 l’Italia del cricket affronta Hong Kong nella CWC Challenge League B.

Il piatto forte del pomeriggio arriva da Cincinnati. Dalle 17.00 Flavio Cobolli affronta Blockx nel terzo turno del singolare, mentre il tabellone del doppio propone numerosi italiani, compreso il confronto tra Arnaldi/Musetti e Darderi/Etcheverry. In campo anche Errani nel torneo WTA.

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Sport in tv oggi, lunedì 17 agosto

05.30 – BADMINTON (Mondiali di New Delhi) – Diretta streaming sul canale YouTube BWF TV.

Nel programma:

Hamza-Maxinerova , singolare femminile.

, singolare femminile. Corsini/Piccinin-Lui/Tsang , doppio femminile.

, doppio femminile. Toti-Oliveira, singolare maschile.

08.00 – CRICKET (CWC Challenge League B) – Italia-Hong Kong: diretta streaming su ICC TV.

17.00 – TENNIS – ATP Cincinnati 2026: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Nel programma:

Cobolli-Blockx , terzo turno, ore 17.00 sul Grandstand.

, terzo turno, ore 17.00 sul Grandstand. Arnaldi/Musetti-Darderi/Etcheverry , primo turno del doppio, ore 17.00 sul Court 10.

, primo turno del doppio, ore 17.00 sul Court 10. Bolelli/Vavassori-Rinderknech/Vacherot , primo turno del doppio, secondo match sul Court 10.

, primo turno del doppio, secondo match sul Court 10. Buse/Cobolli-Doumbia/Reboul, primo turno del doppio, quarto match sul Court 10.

17.00 – TENNIS – WTA Cincinnati 2026: diretta tv in chiaro su SuperTennis e su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, Sky Go e NOW.

Nel programma Errani/Fernandez-Andreeva/Cirstea, primo turno del doppio, non prima delle ore 21.30 sul Champions’ Court, quarto match.

21.00 – CALCIO (Liga) – Deportivo A Coruna-Elche: diretta streaming su DAZN.

21.15 – CALCIO (Campionato portoghese) – Casa Pia-Benfica: diretta streaming su DAZN.

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