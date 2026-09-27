Sport in tv oggi domenica 27 settembre: Mondiali di ciclismo e America’s Cup, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Mondiali di ciclismo con la prova in linea maschile élite e le regate preliminari dell’America’s Cup sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di domenica 27 settembre. Grande spazio anche al tennis con le finali WTA di Seul e Singapore, la Billie Jean King Cup e la Laver Cup, mentre la Superbike completa il weekend del GP d’Italia. Sui canali della piattaforma OTT Sportface TV riflettori inoltre sul Mondiale Senior di ginnastica acrobatica, sulla Serie A1 maschile di tennistavolo e sulla quarta tappa della Coppa Italia Speed di arrampicata.

Il ciclismo entra nel vivo dalle 15.08 con la prova in linea maschile élite dei Mondiali, mentre nel primo pomeriggio l’America’s Cup propone a Napoli la settima e l’ottava regata di flotta e, a seguire, il match race finale. Ricco anche il programma del basket con cinque partite di Serie A, mentre il tennis occupa buona parte della giornata con finali e Laver Cup.

Sportface TV accompagna la domenica con diversi eventi live: due sessioni del Mondiale Senior di ginnastica acrobatica, la Serie A1 maschile di tennistavolo e qualifiche e finali della Coppa Italia Speed di arrampicata.

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Sport in tv oggi, domenica 27 settembre

07.00 – TENNIS (ATP 250 Chengdu) – Quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 10.25, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

07.30 – TENNIS (ATP 250 Hangzhou) – Quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 10.25, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

08.30 – TENNIS (WTA 250 Seul) – Finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno fino alle 10.25, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

09.00 – GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, quarto giro: diretta dalle ore 13.00 su Sky Sport Golf; streaming su Sky Go e NOW.

09.20-09.30 – SUPERBIKE (GP Italia) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

09.30 – GINNASTICA ACROBATICA (Mondiale Senior 2026) – Prima sessione: diretta su Sportface TV e Volare TV, canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.

10.00 – TENNISTAVOLO (Serie A1 maschile, Milano 2026) – Diretta su Sportface TV.

11.00 – TENNIS (WTA 500 Singapore) – Finale: diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTennis+.

11.00 – TENNIS (Billie Jean King Cup Finals Shenzhen) – Finale Ucraina-Cechia: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su SuperTennis+.

11.00 – CICLISMO – CRO Race, sesta tappa: diretta dalle ore 13.00 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

11.10 – SUPERBIKE (GP Italia) – Superpole Race: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 14.35 su TV8 HD e tv8.it.

12.30 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Ternana-Como: diretta streaming su DAZN.

13.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Fiorentina: diretta streaming su DAZN e diretta tv su Rai Sport HD; streaming anche su RaiPlay.

13.00 – TENNIS (Laver Cup Londra) – Terza giornata: primo match alle 13.00, Cobolli/Mensik-De Minaur/Fritz. Diretta tv su SuperTennis HD al termine della Billie Jean King Cup e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – GOLF (PGA Tour) – Presidents Cup, quarto giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 21.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

14.10 – VELA (America’s Cup) – Regate preliminari, settima regata di flotta: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming sul canale YouTube dell’America’s Cup, RaiPlay, Sky Go e NOW.

14.46 – VELA (America’s Cup) – Regate preliminari, ottava regata di flotta: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming sul canale YouTube dell’America’s Cup, RaiPlay, Sky Go e NOW.

15.00 – GINNASTICA ACROBATICA (Mondiale Senior 2026) – Seconda sessione: diretta su Sportface TV e Volare TV, canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.

15.00 – CALCIO (Nations League) – Lituania-Azerbaijan: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Roma: diretta streaming su DAZN e DAZN 1.

15.08 – CICLISMO (Mondiali) – Prova in linea uomini élite, Brossard-Montreal di 273,4 km: diretta tv su Rai Sport HD fino alle 16.45 e dalle 17.30 alle 19.00, quindi su Rai 2 HD dalle 19.00; diretta streaming su RaiPlay Sport 3, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.27 – VELA (America’s Cup) – Regate preliminari, match race finale: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming sul canale YouTube dell’America’s Cup, RaiPlay, Sky Go e NOW.

15.30 – SUPERBIKE (GP Italia) – Gara 2: diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8 HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

16.00 – BASKET (Serie A) – Milano-Trieste: diretta su LBA TV, Sky Sport Basket e Cielo; streaming su Sky Go, NOW e cielotv.it.

16.50 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa Italia Speed, 4ª tappa) – Qualifiche: diretta su Sportface TV.

17.00 – BASKET (Serie A) – Tortona-Verona: diretta su LBA TV.

18.00 – CALCIO (Nations League) – Diretta Gol con Danimarca-Galles, Austria-Kosovo, Gibilterra-Andorra e Serbia-Paesi Bassi: diretta su Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Nations League) – Serbia-Paesi Bassi: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – BASKET (Serie A) – Udine-Scafati: diretta su LBA TV.

18.00 – TRIATHLON (World Triathlon Championship Series Finals) – Gara uomini élite: diretta streaming su Triathlon Live TV.

18.00 – BASEBALL (Champions League) – Finale Parma-Neptunus: diretta streaming su Baseball Europe TV.

18.15 – BASKET (Serie A) – Roma-Napoli: diretta su LBA TV e Sky Sport Basket; streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa Italia Speed, 4ª tappa) – Finali: diretta su Sportface TV.

19.00 – BASKET (Serie A) – Varese-Virtus Bologna: diretta su LBA TV.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Diretta Gol con Israele-Irlanda, Germania-Grecia e Norvegia-Portogallo: diretta su Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Germania-Grecia: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Nations League) – Norvegia-Portogallo: diretta tv su TV8 HD e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 27 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi live, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.