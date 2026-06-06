Sport in tv oggi 6 giugno: Roland Garros, Giro d’Italia Women e Nations League. Sportface su Prime Video e Samsung TV

Giornata ricchissima di appuntamenti sportivi sabato 6 giugno. Riflettori puntati sul Roland Garros con la semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e sul doppio maschile con Bolelli e Vavassori. Spazio anche al Giro d’Italia femminile con la decisiva salita verso il Sestriere, alla Nations League di volley con Italia-Turchia e ai motori tra Formula 1 a Monaco e MotoGP in Ungheria. Da non perdere anche la programmazione dei canali Sportface TV e il palinsesto completo disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il tennis occupa il centro della scena con una giornata storica per i colori azzurri al Roland Garros, dove Cobolli e Arnaldi si sfidano in semifinale. Grande attenzione anche per il Giro d’Italia Women, arrivato all’ottava tappa, e per la Nazionale femminile di volley impegnata contro la Turchia nella Nations League.

Non mancano Formula 1, MotoGP, rugby, basket, ginnastica ritmica, taekwondo e pugilato in un programma che accompagnerà gli appassionati dalla notte fino a tarda serata.

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Sport in tv oggi: il calendario completo di sabato 6 giugno

01.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Paesi Bassi – Diretta streaming su VBTV e DAZN

02.00 Volley femminile, Nations League: Francia-USA – Diretta streaming su VBTV

06.30 Badminton, Indonesia Open – Diretta streaming su BWF TV

08.00 Golf, Dutch Open (terzo giro) – Dalle 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go e NOW

08.40 Moto3, GP Ungheria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

09.00 Volley femminile, Nations League: Thailandia-Belgio – VBTV

09.00 Taekwondo, Grand Prix Roma: seconda giornata – RaiSport HD (finali dalle 17.45), RaiPlay e Sportface TV

09.25 Moto2, GP Ungheria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.00 Rugby a 7, Sevens World Series – Canale HSBC SVNS

10.10 MotoGP, GP Ungheria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.30 Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga – Canoe Planet

10.45 Formula 3, GP Monaco: gara 1 – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

10.50 MotoGP, GP Ungheria: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

11.00 Tennis, Roland Garros: finale doppio maschile Granollers/Zeballos-Heliovaara/Patten – Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN

11.10 BMX, Coppa del Mondo Sarrians – Discovery+ e HBO Max dalle 14.30

12.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga: semifinale boulder femminile – Discovery+, HBO Max

12.30 Formula 1, GP Monaco: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

12.45 Moto3, GP Ungheria: qualifiche – Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

13.00 Motorsport EWC, 8 Ore di Spa – Discovery+, HBO Max, DAZN, Eurosport 2

13.30 Volley femminile, Nations League: Cina-Serbia – VBTV

13.40 Moto2, GP Ungheria: qualifiche – Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

14.05 Giro d’Italia Women: ottava tappa Rivoli-Sestriere – Rai 2, RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max, DAZN

14.15 Formula 2, GP Monaco: gara 1 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW

15.00 MotoGP, GP Ungheria: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

15.00 Tennis, Roland Garros: finale singolare femminile Andreeva-Chwalinska – Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN

15.00 Golf, Memorial Tournament – Discovery+, HBO Max

15.00 Calcio amichevole: Belgio-Tunisia – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

15.00 Pallamano femminile Champions League: Metz-Bucarest – Sky Sport Max

15.30 Rugby URC: Glasgow-Bulls – Sky Sport Arena

15.30 Triathlon, T100 World Tour San Francisco – Discovery+, HBO Max

15.35 Motocross MX2, GP Lettonia: qualifying race – MXGP TV

16.00 Formula 1, GP Monaco: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

16.00 Volley femminile, Nations League: Brasile-Bulgaria – VBTV

16.25 Motocross MXGP, GP Lettonia: qualifying race – MXGP TV

17.00 Basket 3×3, Mondiali: quarti di finale – YouTube FIBA

18.00 Pallamano femminile Champions League: Brest-Gyor – Sky Sport Max

18.30 Rugby URC: Leinster-Stormers – Sky Sport Arena

18.30 Ginnastica ritmica, Campionati Italiani Assoluti – Sportface TV

19.00 Pallanuoto femminile: Orizzonte-Rapallo – Nessuna copertura

19.00 Tennis, Roland Garros: semifinale Cobolli-Arnaldi – Nove, Eurosport 1, DAZN, Discovery+, HBO Max

19.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga: finale boulder femminile – Discovery+, HBO Max

19.45 Calcio amichevole: Portogallo-Cile – Sky Sport Calcio

20.00 Basket Serie A: Venezia-Virtus Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, LBA TV

20.00 Pallanuoto femminile: Civitavecchia-Brizz – Nessuna copertura

20.15 Pallanuoto Euro Cup: Jadran Spalato-Marsiglia – European Aquatics TV

20.30 Volley femminile, Nations League: Italia-Turchia – DAZN e VBTV

20.30 Pallanuoto femminile: SIS Roma-Trieste – RaiSport HD e RaiPlay

20.30 Equitazione, Global Champions Tour Cannes – Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN

21.00 Pugilato, Titolo europeo femminile pesi leggeri Tessari-Jancijevic – Italia Boxe TV

22.00 Atletica, World Continental Tour Texas – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

22.00 Calcio amichevole: Inghilterra-Nuova Zelanda – Sky Sport Calcio

22.30 Volley femminile, Nations League: Canada-Francia – DAZN e VBTV

Gli eventi in diretta sui canali Sportface TV

Taekwondo Plus

09.00 – World Taekwondo Grand Prix Roma 2026 (seconda giornata)

17.30 – Finali del World Taekwondo Grand Prix Roma 2026

Volare TV

18.30 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Ginnastica Ritmica 2026

Atletica Italiana TV

09.30 – Campionati Italiani Individuali Prove Multiple

Italia Boxe TV

21.00 – Titolo europeo femminile pesi leggeri Tessari-Jancijevic

Programmazione Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

La programmazione è disponibile integralmente sia su Amazon Prime Video che su Samsung TV Plus. Per il 6 giugno il palinsesto prevede: