Sport in tv oggi 6 giugno: Roland Garros, Giro d’Italia Women e Nations League. Sportface su Prime Video e Samsung TV

Giornata ricchissima di appuntamenti sportivi sabato 6 giugno. Riflettori puntati sul Roland Garros con la semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e sul doppio maschile con Bolelli e Vavassori. Spazio anche al Giro d’Italia femminile con la decisiva salita verso il Sestriere, alla Nations League di volley con Italia-Turchia e ai motori tra Formula 1 a Monaco e MotoGP in Ungheria. Da non perdere anche la programmazione dei canali Sportface TV e il palinsesto completo disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV.
Il tennis occupa il centro della scena con una giornata storica per i colori azzurri al Roland Garros, dove Cobolli e Arnaldi si sfidano in semifinale. Grande attenzione anche per il Giro d’Italia Women, arrivato all’ottava tappa, e per la Nazionale femminile di volley impegnata contro la Turchia nella Nations League.
Non mancano Formula 1, MotoGP, rugby, basket, ginnastica ritmica, taekwondo e pugilato in un programma che accompagnerà gli appassionati dalla notte fino a tarda serata.
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Sport in tv oggi: il calendario completo di sabato 6 giugno
- 01.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Paesi Bassi – Diretta streaming su VBTV e DAZN
- 02.00 Volley femminile, Nations League: Francia-USA – Diretta streaming su VBTV
- 06.30 Badminton, Indonesia Open – Diretta streaming su BWF TV
- 08.00 Golf, Dutch Open (terzo giro) – Dalle 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go e NOW
- 08.40 Moto3, GP Ungheria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
- 09.00 Volley femminile, Nations League: Thailandia-Belgio – VBTV
- 09.00 Taekwondo, Grand Prix Roma: seconda giornata – RaiSport HD (finali dalle 17.45), RaiPlay e Sportface TV
- 09.25 Moto2, GP Ungheria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
- 10.00 Rugby a 7, Sevens World Series – Canale HSBC SVNS
- 10.10 MotoGP, GP Ungheria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
- 10.30 Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga – Canoe Planet
- 10.45 Formula 3, GP Monaco: gara 1 – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW
- 10.50 MotoGP, GP Ungheria: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
- 11.00 Tennis, Roland Garros: finale doppio maschile Granollers/Zeballos-Heliovaara/Patten – Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN
- 11.10 BMX, Coppa del Mondo Sarrians – Discovery+ e HBO Max dalle 14.30
- 12.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga: semifinale boulder femminile – Discovery+, HBO Max
- 12.30 Formula 1, GP Monaco: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW
- 12.45 Moto3, GP Ungheria: qualifiche – Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
- 13.00 Motorsport EWC, 8 Ore di Spa – Discovery+, HBO Max, DAZN, Eurosport 2
- 13.30 Volley femminile, Nations League: Cina-Serbia – VBTV
- 13.40 Moto2, GP Ungheria: qualifiche – Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
- 14.05 Giro d’Italia Women: ottava tappa Rivoli-Sestriere – Rai 2, RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max, DAZN
- 14.15 Formula 2, GP Monaco: gara 1 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW
- 15.00 MotoGP, GP Ungheria: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it
- 15.00 Tennis, Roland Garros: finale singolare femminile Andreeva-Chwalinska – Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN
- 15.00 Golf, Memorial Tournament – Discovery+, HBO Max
- 15.00 Calcio amichevole: Belgio-Tunisia – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
- 15.00 Pallamano femminile Champions League: Metz-Bucarest – Sky Sport Max
- 15.30 Rugby URC: Glasgow-Bulls – Sky Sport Arena
- 15.30 Triathlon, T100 World Tour San Francisco – Discovery+, HBO Max
- 15.35 Motocross MX2, GP Lettonia: qualifying race – MXGP TV
- 16.00 Formula 1, GP Monaco: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K
- 16.00 Volley femminile, Nations League: Brasile-Bulgaria – VBTV
- 16.25 Motocross MXGP, GP Lettonia: qualifying race – MXGP TV
- 17.00 Basket 3×3, Mondiali: quarti di finale – YouTube FIBA
- 18.00 Pallamano femminile Champions League: Brest-Gyor – Sky Sport Max
- 18.30 Rugby URC: Leinster-Stormers – Sky Sport Arena
- 18.30 Ginnastica ritmica, Campionati Italiani Assoluti – Sportface TV
- 19.00 Pallanuoto femminile: Orizzonte-Rapallo – Nessuna copertura
- 19.00 Tennis, Roland Garros: semifinale Cobolli-Arnaldi – Nove, Eurosport 1, DAZN, Discovery+, HBO Max
- 19.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga: finale boulder femminile – Discovery+, HBO Max
- 19.45 Calcio amichevole: Portogallo-Cile – Sky Sport Calcio
- 20.00 Basket Serie A: Venezia-Virtus Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, LBA TV
- 20.00 Pallanuoto femminile: Civitavecchia-Brizz – Nessuna copertura
- 20.15 Pallanuoto Euro Cup: Jadran Spalato-Marsiglia – European Aquatics TV
- 20.30 Volley femminile, Nations League: Italia-Turchia – DAZN e VBTV
- 20.30 Pallanuoto femminile: SIS Roma-Trieste – RaiSport HD e RaiPlay
- 20.30 Equitazione, Global Champions Tour Cannes – Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN
- 21.00 Pugilato, Titolo europeo femminile pesi leggeri Tessari-Jancijevic – Italia Boxe TV
- 22.00 Atletica, World Continental Tour Texas – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
- 22.00 Calcio amichevole: Inghilterra-Nuova Zelanda – Sky Sport Calcio
- 22.30 Volley femminile, Nations League: Canada-Francia – DAZN e VBTV
Gli eventi in diretta sui canali Sportface TV
Taekwondo Plus
- 09.00 – World Taekwondo Grand Prix Roma 2026 (seconda giornata)
- 17.30 – Finali del World Taekwondo Grand Prix Roma 2026
Volare TV
- 18.30 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Ginnastica Ritmica 2026
Atletica Italiana TV
- 09.30 – Campionati Italiani Individuali Prove Multiple
Italia Boxe TV
- 21.00 – Titolo europeo femminile pesi leggeri Tessari-Jancijevic
Programmazione Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV
La programmazione è disponibile integralmente sia su Amazon Prime Video che su Samsung TV Plus. Per il 6 giugno il palinsesto prevede:
- 00:09 Old But Gold – Episodio 3
- 00:32 Old But Gold – Episodio 2
- 00:52 Old But Gold – Episodio 1
- 01:15 Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
- 02:49 Deep Water – La folle regata
- 04:30 Jimmy Grimble
- 06:26 Il Profeta del Gol: il calcio totale di Johan Cruyff
- 08:27 Atleti Shakerati – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 08:36 Atleti Shakerati – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 08:53 Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 09:09 Atleti Shakerati – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini
- 09:24 Inside – Davide Battistella
- 09:40 Inside – Fausto Desalu
- 09:57 Inside – Cordiano Dagnoni
- 10:19 Inside – Rossella Fiamingo
- 10:32 Arigatò-NI – Episodio 3
- 10:43 Arigatò-NI – Episodio 5
- 11:10 Arigatò-NI – Episodio 4
- 11:20 Old But Gold – Episodio 3
- 11:43 Old But Gold – Episodio 1
- 12:06 FITAV per i 165 anni dell’Esercito Italiano
- 12:19 Giro d’Italia – Daily Highlights Stage 20
- 12:34 Giro d’Italia – Daily Highlights Stage 21
- 12:45 Giro Express – Stage 20
- 12:57 Giro Express – Stage 20
- 13:08 FATE – Le Origini del Successo S2 Ep.1
- 13:33 FATE – Le Origini del Successo S2 Ep.2
- 13:58 FATE – Le Origini del Successo S2 Ep.3
- 14:16 Coppa Italia Arrampicata Para Climbing
- 16:43 FATE – Le Origini del Successo S1 Ep.2
- 16:57 Live Event – World Taekwondo Grand Prix Rome 2026
- 20:33 Campionato Europeo FITASC di Sporting
- 20:46 Battiti Olimpici – Episodio 2
- 21:00 Battiti Olimpici – Episodio 3
- 21:14 Scienza dello Sport – Episodio 1
- 21:29 Replay Campionati Assoluti e d’Insieme Ginnastica Ritmica 2026
- 23:44 Arigatò-NI – Episodio 1
- 23:59 Arigatò-NI – Episodio 2