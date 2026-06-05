Sport in tv oggi 5 giugno: Roland Garros con Arnaldi-Cobolli, Giro d’Italia Women e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Venerdì ricco di appuntamenti tra il grande tennis del Roland Garros, con la semifinale tutta italiana tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli e il doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, il Giro d’Italia Women e la Nations League femminile di volley. Da seguire anche Formula 1, MotoGP, basket, calcio femminile e gli eventi live dei canali Sportface TV disponibili anche su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il Roland Garros si prende la scena in questo venerdì 5 giugno. Il tennis italiano sogna una giornata storica a Parigi con la semifinale del singolare maschile tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, oltre all’impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella semifinale del doppio.

Grande attenzione anche per il Giro d’Italia Women, arrivato alla settima tappa, mentre nella notte italiana tornerà in campo la Nazionale femminile di volley per la Nations League contro l’Olanda.

Spazio inoltre ai motori con Formula 1 e MotoGP, al basket con Milano-Brescia, alle qualificazioni mondiali del calcio femminile e agli eventi trasmessi sui canali tematici della piattaforma OTT Sportface TV, visibili sia su Amazon Prime Video che su Samsung TV.

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Calendario sport in tv oggi, venerdì 5 giugno

09:00 Tuffi, Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia 2026: sessione mattutina – Nessuna copertura tv/streaming.

09:00 Moto3, GP Ungheria 2026: prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), SkyGo e NOW.

09:50 Moto2, GP Ungheria 2026: prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), SkyGo e NOW.

10:45 MotoGP, GP Ungheria 2026: prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), SkyGo e NOW.

12:00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2026 a Praga: semifinali boulder uomini – Discovery+ e HBO Max.

12:00 Tennis, Roland Garros 2026: semifinale doppio uomini

(Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos) – SuperTennis HD, supertennis.tv, SuperTennix, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery+, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels.

12:30 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Praga: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 Ciclismo femminile, Giro d’Italia 2026: settima tappa – Rai 2 HD, RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13:18 Ciclismo, Giro della Vallonia 2026: quinta tappa – Discovery+ e HBO Max.

13:15 Moto3, GP Ungheria 2026: pre-qualifiche – Sky Sport MotoGP (208), SkyGo e NOW.

13:30 Formula 1, GP Monaco 2026: prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), SkyGo e NOW.

13:45 Golf, The Memorial Tournament 2026: seconda giornata – Discovery+ e HBO Max.

14:00 Tuffi, Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia 2026: sessione pomeridiana – Nessuna copertura tv/streaming.

14:05 Moto2, GP Ungheria 2026: pre-qualifiche – Sky Sport MotoGP (208), SkyGo e NOW.

14:30 Tennis, Roland Garros 2026: semifinale singolare maschile

(Mensik vs Zverev) – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery+, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels.

15:00 Golf, BMW Charity Pro Am: seconda giornata – Discovery+ e HBO Max.

15:00 MotoGP, GP Ungheria 2026: pre-qualifiche – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), SkyGo e NOW.

17:00 Formula 1, GP Monaco 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), SkyGo e NOW.

18:15 Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Serbia – Rai 2 HD e RaiPlay.

18:30 Calcio, Sorteggio calendario Serie A 2026-2027 – Sky Sport 24, Sportitalia, SkyGo, NOW, DAZN e Sportmediaset.it.

19:00 Tennis, Roland Garros 2026: semifinale singolare maschile

(Arnaldi vs Cobolli) – Nove, nove.it, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery+, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels.

19:30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2026 a Praga: finale boulder uomini – Discovery+ e HBO Max.

19:45 Calcio, amichevole: Ungheria-Finlandia – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), SkyGo e NOW.

20:00 Basket, Serie A 2026: gara-4 semifinale Scudetto

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia – Sky Sport Basket (205), SkyGo, NOW e LBA TV.

01:00 Volley femminile, Nations League 2026: Italia-Olanda – DAZN e VBTV.

Eventi live sui canali Sportface TV

Atletica Italiana TV

14:00 – Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple 2026 da Bressanone.

Volare TV

18:30 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Ginnastica Ritmica 2026 da Folgaria.

Taekwondo Plus

17:30 – Rome World Taekwondo Grand Prix 2026.

Programmazione Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Mattina

Arigatò-NI – Episodi 4, 3, 2, 5 e 1

Campionati Italiani Assoluti Indoor Ancona 2026 – Day 2

Sport is My Life – Vari Sport Ep.10

Old But Gold – Episodi 4 e 1

INSIDE con Caterina Vacchi, Flavio D’Ambrosi e Cordiano Dagnoni

Atleti Shakerati con Rossetti/Bacosi, Santuccio/Rizzi e Dressino/Ripamonti

Pomeriggio

Coppa del Mondo ISSF TRAP Femminile Tangeri 2026

Campionato Europeo FITASC Sporting 2026

Coppa del Mondo ISSF Skeet Maschile Almaty 2026

Villaggio Esercito FITAV per i 165 anni dell’Esercito Italiano

Campionato Italiano Para Trap Pescara 2026

Battiti Olimpici Episodi 1-5

Coppa del Mondo ISSF Trap Maschile Almaty 2026

Live World Taekwondo Grand Prix Rome 2026 (ore 17:29)

Sera

Coppa del Mondo ISSF Skeet Femminile Tangeri 2026

Replay Campionati Assoluti e d’Insieme Ginnastica Ritmica Folgaria 2026

Old But Gold Episodio 4

L’intera programmazione è disponibile sia su Amazon Prime Video sia su Samsung TV.