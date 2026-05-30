Sport in tv oggi 30 maggio: Champions League, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sabato 30 maggio è una delle giornate sportive più ricche dell’anno. Riflettori puntati sulla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, sulla penultima tappa del Giro d’Italia 2026 e sul Roland Garros con Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi impegnati nel terzo turno dello Slam parigino. Grande attenzione anche al weekend del Mugello tra MotoGP, Moto2 e Moto3, oltre agli eventi in diretta sui canali della piattaforma OTT Sportface TV.

La giornata si apre già nelle prime ore del mattino con badminton, canoa slalom e gli Europei di ginnastica ritmica, per poi entrare nel vivo con il tennis del Roland Garros, il Giro d’Italia e le qualifiche del GP d’Italia di MotoGP. Nel pomeriggio spazio anche agli Europei Under 17 di calcio, alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva e all’atletica leggera.

In serata gli occhi saranno puntati soprattutto sull’Allianz Arena di Monaco di Baviera, teatro della finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Da seguire inoltre la diretta del Meeting Triveneto 2026 su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e la ricca programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV con documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia e approfondimenti olimpici.

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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – SABATO 30 MAGGIO

Badminton

04:00 Badminton, Singapore Open 2026 – Diretta streaming su BWF TV.

Ginnastica ritmica

08:30 Ginnastica ritmica, Europei 2026: finali individuali juniores – Diretta streaming su gymtv.online.

14:00 Ginnastica ritmica, Europei 2026: finali individuali seniores – Diretta streaming su gymtv.online.

Canoa slalom

09:00 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen: semifinali – Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen: finali – Nessuna copertura tv/streaming.

Motomondiale

09:00 Moto3, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.

09:50 Moto2, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.

10:45 MotoGP, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.

12:50 Moto3, GP Italia 2026: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.

13:45 Moto2, GP Italia 2026: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.

15:00 MotoGP, GP Italia 2026: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.

Tennis

11:00 Roland Garros 2026: terzo turno uomini – Diretta su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max. Berrettini vs Safiullin Cobolli vs Rune Arnaldi vs Tsitsipas

11:00 Roland Garros 2026: terzo turno donne – Diretta su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max.

Ciclismo

12:15 Giro d’Italia 2026: ventesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD e Rai 2 HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

Calcio

13:30 Europei Under 17: Italia vs Francia – Diretta streaming su RaiPlay Sport.

18:00 Europei Under 17: Portogallo vs Belgio – Diretta streaming su UEFA.tv.

Arrampicata sportiva

16:00 Coppa del Mondo Boulder 2026 – Finale femminile. Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

Atletica leggera

18:00 Meeting Bydgoszcz 2026 – Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su SkyGo e NOW.

Basket

20:00 Serie A playoff: Olimpia Milano vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Basket e streaming su NOW, SkyGo e LBA TV.

Calcio – Champions League

21:00 Finale Champions League 2026: Paris Saint-Germain vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; streaming su SkyGo e NOW.

EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI

Atletica Italiana TV

18:20 Meeting Triveneto 2026 – Diretta streaming su Atletica Italiana TV (canale della piattaforma OTT Sportface TV).

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO E SAMSUNG TV: PROGRAMMAZIONE DEL 30 MAGGIO

Programmazione estratta dalla colonna del 30 maggio.