Sport in tv oggi 30 maggio: Champions League, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sabato 30 maggio è una delle giornate sportive più ricche dell’anno. Riflettori puntati sulla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, sulla penultima tappa del Giro d’Italia 2026 e sul Roland Garros con Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi impegnati nel terzo turno dello Slam parigino. Grande attenzione anche al weekend del Mugello tra MotoGP, Moto2 e Moto3, oltre agli eventi in diretta sui canali della piattaforma OTT Sportface TV.
La giornata si apre già nelle prime ore del mattino con badminton, canoa slalom e gli Europei di ginnastica ritmica, per poi entrare nel vivo con il tennis del Roland Garros, il Giro d’Italia e le qualifiche del GP d’Italia di MotoGP. Nel pomeriggio spazio anche agli Europei Under 17 di calcio, alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva e all’atletica leggera.
In serata gli occhi saranno puntati soprattutto sull’Allianz Arena di Monaco di Baviera, teatro della finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Da seguire inoltre la diretta del Meeting Triveneto 2026 su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e la ricca programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV con documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia e approfondimenti olimpici.
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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – SABATO 30 MAGGIO
Badminton
- 04:00 Badminton, Singapore Open 2026 – Diretta streaming su BWF TV.
Ginnastica ritmica
- 08:30 Ginnastica ritmica, Europei 2026: finali individuali juniores – Diretta streaming su gymtv.online.
- 14:00 Ginnastica ritmica, Europei 2026: finali individuali seniores – Diretta streaming su gymtv.online.
Canoa slalom
- 09:00 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen: semifinali – Nessuna copertura tv/streaming.
- 13:00 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen: finali – Nessuna copertura tv/streaming.
Motomondiale
- 09:00 Moto3, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
- 09:50 Moto2, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
- 10:45 MotoGP, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
- 12:50 Moto3, GP Italia 2026: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
- 13:45 Moto2, GP Italia 2026: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
- 15:00 MotoGP, GP Italia 2026: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
Tennis
- 11:00 Roland Garros 2026: terzo turno uomini – Diretta su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max.
- Berrettini vs Safiullin
- Cobolli vs Rune
- Arnaldi vs Tsitsipas
- 11:00 Roland Garros 2026: terzo turno donne – Diretta su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max.
Ciclismo
- 12:15 Giro d’Italia 2026: ventesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD e Rai 2 HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
Calcio
- 13:30 Europei Under 17: Italia vs Francia – Diretta streaming su RaiPlay Sport.
- 18:00 Europei Under 17: Portogallo vs Belgio – Diretta streaming su UEFA.tv.
Arrampicata sportiva
- 16:00 Coppa del Mondo Boulder 2026 – Finale femminile. Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.
Atletica leggera
- 18:00 Meeting Bydgoszcz 2026 – Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su SkyGo e NOW.
Basket
- 20:00 Serie A playoff: Olimpia Milano vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Basket e streaming su NOW, SkyGo e LBA TV.
Calcio – Champions League
- 21:00 Finale Champions League 2026: Paris Saint-Germain vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; streaming su SkyGo e NOW.
EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI
Atletica Italiana TV
- 18:20 Meeting Triveneto 2026 – Diretta streaming su Atletica Italiana TV (canale della piattaforma OTT Sportface TV).
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO E SAMSUNG TV: PROGRAMMAZIONE DEL 30 MAGGIO
Programmazione estratta dalla colonna del 30 maggio.
- 00:08:28 Atleti Shakerati – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
- 00:31:46 Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 00:47:45 Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 01:04:30 Atleti Shakerati – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 01:21:43 INSIDE – Caterina Vacchi
- 01:42:55 Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
- 03:16:44 Deep Water – La folle regata
- 04:56:58 Jimmy Grimble
- 06:51:43 Deep Water – La folle regata
- 08:31:57 INSIDE – Massimo Stano
- 08:41:00 INSIDE – Mara Navarria
- 08:51:00 INSIDE – Cordiano Dagnoni
- 09:13:31 Old But Gold – Episodio 3
- 09:36:36 Old But Gold – Episodio 4
- 10:01:23 Arigatò-NI – Episodio 1
- 10:17:00 Arigatò-NI – Episodio 2
- 10:53:10 Atleti Shakerati – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
- 12:04:42 Il Nastro Magico
- 12:34:35 GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles
- 13:00:44 Giro d’Italia – Stage 14 Daily Highlights
- 13:11:49 Giro d’Italia – Stage 15 Daily Highlights
- 13:21:17 Giro Express – Stage 14
- 13:34:41 Giro Express – Stage 15
- 13:50:38 Cinque Cerchi – Fontana, Moioli, Pellegrino
- 13:59:43 Cinque Cerchi – Franzoni, Tabanelli, Wierer, Giacomel
- 14:08:52 Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 14:30:17 INSIDE – Alice D’Amato
- 14:44:54 INSIDE – Rossella Fiamingo
- 14:57:33 Battiti Olimpici Winter Edition
- 16:01:00 Scienza dello Sport – Episodio 1
- 16:15:27 Scienza dello Sport – Episodio 2
- 16:38:20 Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Varese 2026
- 18:00:25 Sport is My Life – Arrampicata Ep. 7
- 18:27:06 Sport is My Life – Atletica Ep. 8
- 18:47:25 Furious – La storia di Andrew Howe
- 19:04:04 Coppa del Mondo ISSF Skeet Femminile – Almaty 2026
- 20:03:25 Fight Day Stories
- 20:26:02 Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon vs Jose Rivas
- 23:32:36 Old But Gold – Episodio 1
- 23:55:53 Old But Gold – Episodio 2