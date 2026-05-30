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Sport in TV

Sport in tv oggi 30 maggio: Champions League, Giro d’Italia e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Franz Monaco
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Sport in tv Sportface 30 maggio

Sabato 30 maggio è una delle giornate sportive più ricche dell’anno. Riflettori puntati sulla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, sulla penultima tappa del Giro d’Italia 2026 e sul Roland Garros con Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi impegnati nel terzo turno dello Slam parigino. Grande attenzione anche al weekend del Mugello tra MotoGP, Moto2 e Moto3, oltre agli eventi in diretta sui canali della piattaforma OTT Sportface TV.

La giornata si apre già nelle prime ore del mattino con badminton, canoa slalom e gli Europei di ginnastica ritmica, per poi entrare nel vivo con il tennis del Roland Garros, il Giro d’Italia e le qualifiche del GP d’Italia di MotoGP. Nel pomeriggio spazio anche agli Europei Under 17 di calcio, alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva e all’atletica leggera.

In serata gli occhi saranno puntati soprattutto sull’Allianz Arena di Monaco di Baviera, teatro della finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Da seguire inoltre la diretta del Meeting Triveneto 2026 su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e la ricca programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV con documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia e approfondimenti olimpici.

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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – SABATO 30 MAGGIO

Badminton

  • 04:00 Badminton, Singapore Open 2026 – Diretta streaming su BWF TV.

Ginnastica ritmica

  • 08:30 Ginnastica ritmica, Europei 2026: finali individuali juniores – Diretta streaming su gymtv.online.
  • 14:00 Ginnastica ritmica, Europei 2026: finali individuali seniores – Diretta streaming su gymtv.online.

Canoa slalom

  • 09:00 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen: semifinali – Nessuna copertura tv/streaming.
  • 13:00 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen: finali – Nessuna copertura tv/streaming.

Motomondiale

  • 09:00 Moto3, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
  • 09:50 Moto2, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
  • 10:45 MotoGP, GP Italia 2026: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
  • 12:50 Moto3, GP Italia 2026: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
  • 13:45 Moto2, GP Italia 2026: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.
  • 15:00 MotoGP, GP Italia 2026: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, NOW.

Tennis

  • 11:00 Roland Garros 2026: terzo turno uomini – Diretta su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max.
    • Berrettini vs Safiullin
    • Cobolli vs Rune
    • Arnaldi vs Tsitsipas
  • 11:00 Roland Garros 2026: terzo turno donne – Diretta su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max.

Ciclismo

  • 12:15 Giro d’Italia 2026: ventesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD e Rai 2 HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

Calcio

  • 13:30 Europei Under 17: Italia vs Francia – Diretta streaming su RaiPlay Sport.
  • 18:00 Europei Under 17: Portogallo vs Belgio – Diretta streaming su UEFA.tv.

Arrampicata sportiva

  • 16:00 Coppa del Mondo Boulder 2026 – Finale femminile. Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

Atletica leggera

  • 18:00 Meeting Bydgoszcz 2026 – Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su SkyGo e NOW.

Basket

  • 20:00 Serie A playoff: Olimpia Milano vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Basket e streaming su NOW, SkyGo e LBA TV.

Calcio – Champions League

  • 21:00 Finale Champions League 2026: Paris Saint-Germain vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; streaming su SkyGo e NOW.

EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI

Atletica Italiana TV

  • 18:20 Meeting Triveneto 2026 – Diretta streaming su Atletica Italiana TV (canale della piattaforma OTT Sportface TV).

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO E SAMSUNG TV: PROGRAMMAZIONE DEL 30 MAGGIO

Programmazione estratta dalla colonna del 30 maggio.

  • 00:08:28 Atleti Shakerati – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
  • 00:31:46 Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
  • 00:47:45 Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
  • 01:04:30 Atleti Shakerati – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
  • 01:21:43 INSIDE – Caterina Vacchi
  • 01:42:55 Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
  • 03:16:44 Deep Water – La folle regata
  • 04:56:58 Jimmy Grimble
  • 06:51:43 Deep Water – La folle regata
  • 08:31:57 INSIDE – Massimo Stano
  • 08:41:00 INSIDE – Mara Navarria
  • 08:51:00 INSIDE – Cordiano Dagnoni
  • 09:13:31 Old But Gold – Episodio 3
  • 09:36:36 Old But Gold – Episodio 4
  • 10:01:23 Arigatò-NI – Episodio 1
  • 10:17:00 Arigatò-NI – Episodio 2
  • 10:53:10 Atleti Shakerati – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
  • 12:04:42 Il Nastro Magico
  • 12:34:35 GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles
  • 13:00:44 Giro d’Italia – Stage 14 Daily Highlights
  • 13:11:49 Giro d’Italia – Stage 15 Daily Highlights
  • 13:21:17 Giro Express – Stage 14
  • 13:34:41 Giro Express – Stage 15
  • 13:50:38 Cinque Cerchi – Fontana, Moioli, Pellegrino
  • 13:59:43 Cinque Cerchi – Franzoni, Tabanelli, Wierer, Giacomel
  • 14:08:52 Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
  • 14:30:17 INSIDE – Alice D’Amato
  • 14:44:54 INSIDE – Rossella Fiamingo
  • 14:57:33 Battiti Olimpici Winter Edition
  • 16:01:00 Scienza dello Sport – Episodio 1
  • 16:15:27 Scienza dello Sport – Episodio 2
  • 16:38:20 Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Varese 2026
  • 18:00:25 Sport is My Life – Arrampicata Ep. 7
  • 18:27:06 Sport is My Life – Atletica Ep. 8
  • 18:47:25 Furious – La storia di Andrew Howe
  • 19:04:04 Coppa del Mondo ISSF Skeet Femminile – Almaty 2026
  • 20:03:25 Fight Day Stories
  • 20:26:02 Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon vs Jose Rivas
  • 23:32:36 Old But Gold – Episodio 1
  • 23:55:53 Old But Gold – Episodio 2

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