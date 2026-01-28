Slalom di Schladming 2026: McGrath guida, Sala e Vinatzer cercano riscatto

La tappa della Coppa del mondo di sci alpino a Schladming, in Austria, si è accesa questo mercoledì con lo slalom speciale maschile in notturna sulla celebre pista Planai.

Dopo la prima manche, il norvegese Atle Lie McGrath occupa la posizione di prestigio in cima alla classifica, con un margine di 0,15 secondi sul connazionale Henrik Kristoffersen. Questa performance permette al nordico di comandare una gara ricca di protagonisti forti e di punti interessanti in vista della seconda manche, cha segnerà i punti completi della competizione.

Lo slalom di Schladming rappresenta una delle prove più attese ed importanti della stagione, anche perché da qui a qualche settimana si comincerà a correre per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, quindi molti big della disciplina sono desiderosi di confermarsi o ritrovare la fiducia in vista di questo importante appuntamento.

McGrath davanti a tutti a metà gara

Al termine della prima manche, McGrath ha sfruttato al meglio la sua discesa, chiudendo con il miglior tempo e superando di poco il connazionale Kristoffersen, autore di una prova molto solida. Al terzo posto segue lo svizzero Loic Meillard, già vincitore la sera precedente nella gara di gigante.

Alle spalle di questo “tridente” troviamo un gruppo di concorrenti molto ravvicinato: il francese Paco Rassat in quarta posizione, mentre il leader della classifica di specialità, Lucas Pinheiro Braathen, è quinto a un secondo dal vertice.

Nella top 10 di metà gara figurano anche il finlandese Eduard Hallberg, il belga Armand Marchant, il francese Clément Noel, il norvegese Timon Haugan e il padrone di casa Fabio Gstrein, tutti racchiusi in pochi decimi a conferma dell’equilibrio che c’è in questa prova.

Azzurri in cerca di riscatto: Sala e Vinatzer fuori dalla top 10

Tra gli italiani il migliore è stato Tommaso Sala, che con il pettorale 23 ha chiuso la prima manche in 15esima posizione, pagando meno di due secondi da McGrath.

Subito dietro Alex Vinatzer, che nella manche odierna non è riuscito ad esprimere piamente la sua potenza nella parte finale della pista.

La seconda manche, in programma alle 20.45, offrirà quindi a Sala, Vinatzer e agli altri azzurri in gara l’opportunità di migliorare la propria classifica e di cercare punti preziosi in chiave Coppa del Mondo. La gara promette spettacolo con gli atleti pronti a mettersi in mostra e a dare il massimo.