Champions League 2025/26: bilanci e incassi per le 4 italiane

La Champions League 2025/26 sta per entrare ufficialmente nel vivo. Le squadre italiane protagoniste nella più grande competizione continentale per club sono 4, Inter, Juventus, Atalanta e Napoli, con ognuna di queste che si sta giocando, proprio in questo momento, le proprie chances di andare avanti nel torneo.

Le prime 3 menzionate sono virtualmente qualificate ai playoff, mentre i campioni d’Italia di Antonio Conte sono ancora in lotta per un posto tra le prime 24. In queste fase cruciale, oltre al prestigio sportivo, c’è in gioco anche un significativo ritorno economico legato ai premi UEFA.

Il montepremi totale di questa edizione di Champions League ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, suddiviso tra tutte le 36 partecipanti. Ogni club riceve un compenso base per la partecipazione, bonus per i risultati dei singoli incontri e ulteriori somme in basse alla classifica finale della League Phase. L’accesso diretto agli ottavi di finale, poi, garantisce un premio decisamente più consistente rispetto agli incassi che si ricaverebbero dai playoff intermedi.

Premi e incassi: il valore di ottavi, playoff e bonus UEFA

Il sistema di premi della Champions League è articolato in varie voci: ogni club ammesso alla fase a gironi riceve una quota fissa iniziale, alle quali si aggiungono bonus legati ai risultati di campo e ai piazzamenti in classifica.

Le squadre classificate nella Top 8 al termine della League Phase guadagnano un ulteriore bonus di posizione, mentre chi termina tra il nono e il sedicesimo posto ottiene un bonus minore ma comunque importante. In più, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta vale circa 11 milioni di euro per club, mentre i playoff circa un milione ciascuno.

La differenza tra raggiungere direttamente gli ottavi di finale o accontentarsi dei playoff può valere decine di milioni di euro per ogni squadra. Secondo stime recenti, infatti, passare agli ottavi può portare circa 75-80 milioni di euro nelle casse dei club, mentre per i playoff, come nel caso di Inter, Juventus ed Atalanta, si attestano qualche milione in meno.

Scenari e ricavi dei club italiani

Tra tutte le squadre italiane l’Inter è quella che ha già accumulato maggiori ricavi da questa Champions League, con oltre 65 milioni di euro derivanti dai premi di partecipazione, posizione in classifica, bonus risultati e ricavi “value” legati ai diritti TV del mercato europeo.

Anche Juventus e Atalanta si consolidano con cifre importanti, con ricavi dell’ordine di 60-63 milioni di euro prima dell’ultima giornata, mentre il Napoli si trova leggermente indietro con guadagni di circa 48 milioni di euro finora, complice il percorso molto complicato.

Qualora riuscissero a qualificarsi ai playoff per il rotto della cuffia, il bottino dei campioni d’Italia potrebbe salire a circa 52-53 milioni di euro.