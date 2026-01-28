Grand Prix Kinder Joy of Moving a Squadre: attesa per il weekend Under 14

Il Grand Prix Kinder Joy of Moving a squadre si appresta a regalare un altro intenso fine settimana di scherma giovanile, con gare dedicate alle categorie Under 14. Il fioretto sarà protagonista a Baronissi, mentre la sciabola farà tappa a Pescara.

Questo format di competizione punta ad esaltare l’importanza del gruppo e del gioco di squadra, dato che i giovani atleti non tirano solo per sé, ma si misurano in una staffetta collettiva dove il risultato è il gruppo dell’impegno condiviso tra compagni e tecnici.

Nato per affiancare i giovani schermidori già nelle prime esperienze agonistiche delle loro carriera, il circuito Kinder Joy of Moving costituisce una tappa fondamentale nel percorso di crescita sportiva dei più piccoli.

Fioretto a Baronissi: numeri e programma

Il Palazzetto dello Sport dell’Università di Salerno, a Baronissi, accoglierà i giovani fiorettisti per il Grand Prix di fioretto a squadre, con oltre 300 partecipanti U14 pronti a confrontarsi sulle pedane.

La competizione si svilupperà in due giornate: sabato mattina si combina con la prova dei Giovanissimi maschi alle ore 9, seguita alle ore 12 dalla gara delle Allieve femminili. Domenica il programma prevede la competizione Allievi maschile alle ore 9 per poi chiudere la due giorni con la prova delle Giovanissime femminile.

L’organizzazione è affidata al Club Scherma Salerno, con il supporto dell’Università degli Studi di Salerno e del CUS, realtà da anni legata al mondo schermissimo e alla promozione delle attività fisiche tra i giovani.

Sciabola a Pescara: entusiasmo e partecipazione

Parallelamente alla tappa di Baronissi, il Palasport “Giovanni Paolo II” di Pescara ospita il Grand Prix Kinder Joy of Moving di sciabola a squadre.

L’evento è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa alla presenza di autorità locali, dirigenti federali e rappresentati del Club Scherma Pescara, che curano l”organizzazione. La programmazione delle prove prevede sabato la sfida per i Ragazzi Allievi alle ore 9 e Giovanissime femminili nel primo pomeriggio. La domenica, invece, spazio prima ai Giovanissimi maschili al mattino e poi alle Allieve femminili nel pomeriggio.

Questa tappa ha l’obiettivo di valorizzare la scherma a squadre, oltre che rappresentare un’occasione di promozione per la città abruzzese e l’intero territorio.