Sport in tv oggi, giovedì 15 gennaio: Berrettini e Cobolli al Kooyong, Alcaraz e Djokovic in campo, biathlon e Serie A

Tennis protagonista tra esibizioni e qualificazioni Slam, spazio agli sport invernali con sci e biathlon, volley e basket europeo, Settebello agli Europei e due gare di Serie A.
Giovedì 15 gennaio propone un palinsesto sportivo ricchissimo e trasversale, con il tennis grande protagonista in territorio australiano nel percorso di avvicinamento agli Australian Open 2026. In evidenza le esibizioni del Kooyong Classic, con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, e l’Opening Week con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, senza dimenticare le numerose qualificazioni Slam che vedono impegnati diversi azzurri.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Ampio spazio anche agli sport invernali, con le prove di discesa libera a Wengen e Tarvisio, la staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding, snowboard e freestyle. In programma inoltre Champions League femminile di volley, Eurolega di basket, Europei di pallanuoto, golf e snooker.
Chiude la giornata il calcio, con due sfide di Serie A (Verona-Bologna e Como-Milan) e la Bundesliga tedesca.
🎾 Tennis: Kooyong, Opening Week e qualificazioni Slam
Notte e mattinata dedicate al tennis, tra esibizioni di lusso, quarti di finale nei tornei ATP/WTA e qualificazioni agli Australian Open.
00:30 – Kooyong Classic
Berrettini vs Schoolkate, Cobolli vs Zverev
Diretta: SuperTennis HD, supertennis.tv, SuperTenniX
01:00 – ATP Auckland, quarti
Darderi vs Giron
Diretta: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SkyGo, NOW, Tennis Tv
01:00 – Australian Open, qualificazioni uomini
Travaglia-Sweeny, Zeppieri-Sakamoto, Maestrelli-Lajovic
Streaming: Discovery+
01:00 – Australian Open, qualificazioni donne
Bronzetti-Stephens
Streaming: Discovery+
01:30 – WTA Adelaide, quarti
Diretta: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD
01:30 – ATP Adelaide, doppio
Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic
Streaming: Tennis Tv
03:00 – WTA Hobart, quarti
Cocciaretto vs Bondar
Diretta: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis
03:00 – ATP Adelaide, quarti
Diretta: Sky Sport Tennis
04:30 – Sorteggio Australian Open
Streaming: YouTube Australian Open
07:00 – Opening Week
Djokovic vs Tiafoe
Streaming: Discovery+
09:00 – Opening Week
Alcaraz vs De Minaur
Streaming: Discovery+
⛷️ Sport invernali: sci, biathlon e snowboard
Giornata intensa tra Coppa del Mondo, Coppa Europa ed eventi continentali.
09:25 – Snowboard, Laax: qualificazioni halfpipe donne
11:00 – Sci alpino CE, Pass Thurn: discesa femminile
11:00 – Sci alpino CdM, Tarvisio: prova discesa femminile
12:05 – Snowboard, Laax: qualificazioni halfpipe uomini
12:30 – Sci alpino CdM, Wengen: prova discesa maschile (Discovery+)
14:30 – Biathlon CdM, Ruhpolding: staffetta maschile
Diretta: Eurosport2, Discovery+, DAZN, Eurovision Sport
20:30 – Freestyle CdM, Waterville Valley: moguls
Streaming: Discovery+
🏐 Volley e 🏀 basket: Europa protagonista
Serata europea ricchissima tra Champions League ed Eurolega.
18:00 – Volley femminile CL
Scandicci-Le Cannet
Diretta: Sky Sport Arena, SkyGo, NOW
20:30 – Volley femminile CL
Conegliano-Dresdner
Diretta: Sky Sport Arena
20:30 – SuperLega
Cisterna-Monza
Streaming: RaiPlay, VBTV
17:00 – Eurolega basket
Dubai-Virtus Bologna
Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket
20:30 – Eurolega basket
Olimpia Milano-Stella Rossa
Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket
🤽 Pallanuoto e altri sport
12:45 – Europei pallanuoto: Turchia-Slovacchia
15:15 – Europei pallanuoto: Romania-Italia
Diretta: RaiSport HD
20:30 – Europei pallanuoto: Grecia-Croazia
13:00 – Sci alpinismo CdM, Courchevel
Streaming: Eurosport2, Discovery+, DAZN
14:00 – Snooker, The Masters
Streaming: Eurosport1
18:00 – Golf, Sony Hawaii Open
Streaming: Discovery+
⚽ Calcio: Serie A e Bundesliga
18:30 – Serie A
Verona-Bologna (DAZN)
20:45 – Serie A
Como-Milan (DAZN)
20:30 – Bundesliga
Augsburg-Union Berlino (Sky Sport Calcio)