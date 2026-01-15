Sportface TVOriginals
Sport in tv oggi, giovedì 15 gennaio: Berrettini e Cobolli al Kooyong, Alcaraz e Djokovic in campo, biathlon e Serie A

Franz Monaco
-
2025 Nitto ATP Finals Alcaraz v De Minaur Torino
Carlos Alcaraz (ESP) during his first match at the 2025 Nitto ATP Finals in Torino, Italy, on November 9, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Tennis protagonista tra esibizioni e qualificazioni Slam, spazio agli sport invernali con sci e biathlon, volley e basket europeo, Settebello agli Europei e due gare di Serie A.

Giovedì 15 gennaio propone un palinsesto sportivo ricchissimo e trasversale, con il tennis grande protagonista in territorio australiano nel percorso di avvicinamento agli Australian Open 2026. In evidenza le esibizioni del Kooyong Classic, con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, e l’Opening Week con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, senza dimenticare le numerose qualificazioni Slam che vedono impegnati diversi azzurri.

Ampio spazio anche agli sport invernali, con le prove di discesa libera a Wengen e Tarvisio, la staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding, snowboard e freestyle. In programma inoltre Champions League femminile di volley, Eurolega di basket, Europei di pallanuoto, golf e snooker.

Chiude la giornata il calcio, con due sfide di Serie A (Verona-Bologna e Como-Milan) e la Bundesliga tedesca.

🎾 Tennis: Kooyong, Opening Week e qualificazioni Slam

Notte e mattinata dedicate al tennis, tra esibizioni di lusso, quarti di finale nei tornei ATP/WTA e qualificazioni agli Australian Open.

  • 00:30 – Kooyong Classic
    Berrettini vs Schoolkate, Cobolli vs Zverev
    Diretta: SuperTennis HD, supertennis.tv, SuperTenniX

  • 01:00 – ATP Auckland, quarti
    Darderi vs Giron
    Diretta: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SkyGo, NOW, Tennis Tv

  • 01:00 – Australian Open, qualificazioni uomini
    Travaglia-Sweeny, Zeppieri-Sakamoto, Maestrelli-Lajovic
    Streaming: Discovery+

  • 01:00 – Australian Open, qualificazioni donne
    Bronzetti-Stephens
    Streaming: Discovery+

  • 01:30 – WTA Adelaide, quarti
    Diretta: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD

  • 01:30 – ATP Adelaide, doppio
    Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic
    Streaming: Tennis Tv

  • 03:00 – WTA Hobart, quarti
    Cocciaretto vs Bondar
    Diretta: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis

  • 03:00 – ATP Adelaide, quarti
    Diretta: Sky Sport Tennis

  • 04:30 – Sorteggio Australian Open
    Streaming: YouTube Australian Open

  • 07:00 – Opening Week
    Djokovic vs Tiafoe
    Streaming: Discovery+

  • 09:00 – Opening Week
    Alcaraz vs De Minaur
    Streaming: Discovery+

⛷️ Sport invernali: sci, biathlon e snowboard

Giornata intensa tra Coppa del Mondo, Coppa Europa ed eventi continentali.

  • 09:25 – Snowboard, Laax: qualificazioni halfpipe donne

  • 11:00 – Sci alpino CE, Pass Thurn: discesa femminile

  • 11:00 – Sci alpino CdM, Tarvisio: prova discesa femminile

  • 12:05 – Snowboard, Laax: qualificazioni halfpipe uomini

  • 12:30 – Sci alpino CdM, Wengen: prova discesa maschile (Discovery+)

  • 14:30 – Biathlon CdM, Ruhpolding: staffetta maschile
    Diretta: Eurosport2, Discovery+, DAZN, Eurovision Sport

  • 20:30 – Freestyle CdM, Waterville Valley: moguls
    Streaming: Discovery+

🏐 Volley e 🏀 basket: Europa protagonista

Serata europea ricchissima tra Champions League ed Eurolega.

  • 18:00 – Volley femminile CL
    Scandicci-Le Cannet
    Diretta: Sky Sport Arena, SkyGo, NOW

  • 20:30 – Volley femminile CL
    Conegliano-Dresdner
    Diretta: Sky Sport Arena

  • 20:30 – SuperLega
    Cisterna-Monza
    Streaming: RaiPlay, VBTV

  • 17:00 – Eurolega basket
    Dubai-Virtus Bologna
    Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

  • 20:30 – Eurolega basket
    Olimpia Milano-Stella Rossa
    Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

🤽 Pallanuoto e altri sport

  • 12:45 – Europei pallanuoto: Turchia-Slovacchia

  • 15:15 – Europei pallanuoto: Romania-Italia
    Diretta: RaiSport HD

  • 20:30 – Europei pallanuoto: Grecia-Croazia

  • 13:00 – Sci alpinismo CdM, Courchevel
    Streaming: Eurosport2, Discovery+, DAZN

  • 14:00 – Snooker, The Masters
    Streaming: Eurosport1

  • 18:00 – Golf, Sony Hawaii Open
    Streaming: Discovery+

⚽ Calcio: Serie A e Bundesliga

  • 18:30 – Serie A
    Verona-Bologna (DAZN)

  • 20:45 – Serie A
    Como-Milan (DAZN)

  • 20:30 – Bundesliga
    Augsburg-Union Berlino (Sky Sport Calcio)

