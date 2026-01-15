Sport in tv oggi, giovedì 15 gennaio: Berrettini e Cobolli al Kooyong, Alcaraz e Djokovic in campo, biathlon e Serie A

Tennis protagonista tra esibizioni e qualificazioni Slam, spazio agli sport invernali con sci e biathlon, volley e basket europeo, Settebello agli Europei e due gare di Serie A.

Giovedì 15 gennaio propone un palinsesto sportivo ricchissimo e trasversale, con il tennis grande protagonista in territorio australiano nel percorso di avvicinamento agli Australian Open 2026. In evidenza le esibizioni del Kooyong Classic, con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, e l’Opening Week con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, senza dimenticare le numerose qualificazioni Slam che vedono impegnati diversi azzurri.

Ampio spazio anche agli sport invernali, con le prove di discesa libera a Wengen e Tarvisio, la staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding, snowboard e freestyle. In programma inoltre Champions League femminile di volley, Eurolega di basket, Europei di pallanuoto, golf e snooker.

Chiude la giornata il calcio, con due sfide di Serie A (Verona-Bologna e Como-Milan) e la Bundesliga tedesca.

🎾 Tennis: Kooyong, Opening Week e qualificazioni Slam

Notte e mattinata dedicate al tennis, tra esibizioni di lusso, quarti di finale nei tornei ATP/WTA e qualificazioni agli Australian Open.

00:30 – Kooyong Classic

Berrettini vs Schoolkate, Cobolli vs Zverev

Diretta: SuperTennis HD, supertennis.tv, SuperTenniX

01:00 – ATP Auckland, quarti

Darderi vs Giron

Diretta: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SkyGo, NOW, Tennis Tv

01:00 – Australian Open, qualificazioni uomini

Travaglia-Sweeny, Zeppieri-Sakamoto, Maestrelli-Lajovic

Streaming: Discovery+

01:00 – Australian Open, qualificazioni donne

Bronzetti-Stephens

Streaming: Discovery+

01:30 – WTA Adelaide, quarti

Diretta: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD

01:30 – ATP Adelaide, doppio

Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic

Streaming: Tennis Tv

03:00 – WTA Hobart, quarti

Cocciaretto vs Bondar

Diretta: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis

03:00 – ATP Adelaide, quarti

Diretta: Sky Sport Tennis

04:30 – Sorteggio Australian Open

Streaming: YouTube Australian Open

07:00 – Opening Week

Djokovic vs Tiafoe

Streaming: Discovery+

09:00 – Opening Week

Alcaraz vs De Minaur

Streaming: Discovery+

⛷️ Sport invernali: sci, biathlon e snowboard

Giornata intensa tra Coppa del Mondo, Coppa Europa ed eventi continentali.

09:25 – Snowboard, Laax : qualificazioni halfpipe donne

11:00 – Sci alpino CE, Pass Thurn : discesa femminile

11:00 – Sci alpino CdM, Tarvisio : prova discesa femminile

12:05 – Snowboard, Laax : qualificazioni halfpipe uomini

12:30 – Sci alpino CdM, Wengen : prova discesa maschile (Discovery+)

14:30 – Biathlon CdM, Ruhpolding : staffetta maschile

Diretta: Eurosport2, Discovery+, DAZN, Eurovision Sport

20:30 – Freestyle CdM, Waterville Valley: moguls

Streaming: Discovery+

🏐 Volley e 🏀 basket: Europa protagonista

Serata europea ricchissima tra Champions League ed Eurolega.

18:00 – Volley femminile CL

Scandicci-Le Cannet

Diretta: Sky Sport Arena, SkyGo, NOW

20:30 – Volley femminile CL

Conegliano-Dresdner

Diretta: Sky Sport Arena

20:30 – SuperLega

Cisterna-Monza

Streaming: RaiPlay, VBTV

17:00 – Eurolega basket

Dubai-Virtus Bologna

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

20:30 – Eurolega basket

Olimpia Milano-Stella Rossa

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

🤽 Pallanuoto e altri sport

12:45 – Europei pallanuoto : Turchia-Slovacchia

15:15 – Europei pallanuoto : Romania-Italia

Diretta: RaiSport HD

20:30 – Europei pallanuoto : Grecia-Croazia

13:00 – Sci alpinismo CdM, Courchevel

Streaming: Eurosport2, Discovery+, DAZN

14:00 – Snooker, The Masters

Streaming: Eurosport1

18:00 – Golf, Sony Hawaii Open

Streaming: Discovery+

⚽ Calcio: Serie A e Bundesliga