Sport in tv oggi mercoledì 24 settembre: Italia in campo per i quarti di finale del Mondiale di pallavolo, protagonisti anche gli Azzurri del baseball

Un mercoledì all’insegna degli sport di squadra per quanto riguarda l’Italia. Se per quanto riguarda il tennis hanno preso il via i tornei ATP 500 di Pechino e WTA 1000 di Tokyo con i primi turni, grande attenzione è rivolta soprattutto alla pallavolo. Gli azzurri di Fefè De Giorgi, infatti, scendono in campo per i quarti di finale dei Mondiali contro il Belgio alle 9.30.

In palio la semifinale per una squadra che nel turno precedente ha schiantato l’Argentina e dimostrato di poter emulare le donne, già campionesse del Mondo non più tardi di qualche settimana fa. Dalla pallavolo al baseball, anche in questo caso scende in campo l’Italia nel tardo pomeriggio: ottavi di finale degli Europei e la più classica delle sfide, Italia-Francia.

Per gli amanti del ciclismo, invece, continua la settimana dedicata al Mondiale mentre i calciofili sono in grande compagnia: in campo sia per la Coppa Italia che per l’Europa League. Vediamo, però, nel dettaglio il programma.

Sport in tv oggi: il programma completo

09.30 Volley, Mondiali: quarti di finale, Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN

13.00 Arrampicata sportiva, Mondiali: speed femminile, finale – YouTube International Federation of Sport Climbing

13.45 Ciclismo, Mondiali: cronometro a staffetta mista (team relay), 41.8 km – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Volley, Mondiali: quarti di finale, Polonia-Turchia – VBTV, DAZN

17.00 Calcio, Coppa Italia: sedicesimi, Parma-Spezia – Canale 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

18.30 Calcio, Coppa Italia: sedicesimi, Verona-Venezia – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

18.30 Calcio femminile, Serie A Women’s Cup: semifinali, Juventus-Inter – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Midtjylland-Sturm Graz – Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: PAOK-Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 252, Sky Go, NOW

19.30 Baseball, Europei: ottavi di finale, Italia-Francia – baseballeurope.tv

19.30 Basket femminile, EuroLega: Venezia-Stella Rossa – YouTube EuroLeague Women

20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari-Panathlitikos – YouTube FIBA Basketball

21.00 Calcio, Coppa Italia: sedicesimi, Como-Sassuolo – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

21.00 Calcio, Europa League: Nizza-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Betis-Nottingham Forest – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Stella Rossa-Celtic – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Friburgo-Basilea – Sky Sport 255, Sky Go, NOW