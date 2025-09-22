Sport in tv lunedì 22 settembre: dai Mondiali di ciclismo a Musetti in campo fino al posticipo di Serie A tra Napoli e Pisa, tutti gli eventi in programma

Inizia una nuova settimana con ancora negli occhi la straordinaria vittoria delle azzurre del tennis nella Billie Jean King Cup. Un trionfo storico, perché bissa quello conquistato lo scorso anno da Paolini e compagne. Ora, però, è già tempo di voltare pagina. Sono numerosi gli impegni in programma oggi a partire naturalmente dai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento che stanno regalando alterne fortune all’Italia.

Per il lato tennistico c’è Lorenzo Musetti pronto a cercare il ritorno in finale a Chengdu, e soprattutto a proseguire la corsa verso un titolo che, nel suo palmares, manca da tre anni (e che lo lancerebbe ancor di più nella corsa alle ATP Finals).

Passando alle due ruote, in corso di svolgimento il Mondiale di ciclismo. Ovviamente anche tanto calcio, con il monday night di Serie A che vedrà in campo i Campioni d’Italia del Napoli impegnati al Maradona contro il Pisa. Vediamo, però, nel dettaglio tutti gli eventi di questo lunedì.

Sport in tv oggi: la giornata di Serie A si chiude con Napoli-Pisa

9:30 Volley, Mondiali 2025 (ottavi): Bulgaria-Portogallo – Diretta streaming su VBTV e DAZN

10:53 Ciclismo, Mondiali 2025 a Kigali (Ruanda): Cronometro Under 23 donne – Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN

09:00 Tennis, ATP 250 Chengdu (Cina), Semifinali – Diretta tv su dalle 11.00 Sky Sport Uno (201) e streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

All’interno:

Semifinale doppio

Nakashima (USA) [4]-Tabilo (CHI) [Q] (Non prima delle ore 11:00)

Musetti (ITA) [1]-Shevchenko (KAZ) (Non prima delle ore 13:00)

11:00 Calcio, Lazio-Monza (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

11:30 Nuoto paralimpico, Mondiali – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1

09:30 Tennis, ATP 250 Hangzhou (Cina), Semifinali – Diretta tv dalle 11.30 su Sky Sport Tennis (203) e streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

All’interno:

Semifinale doppio

Royer (FRA) [Q]-Moutet (FRA) [4] (Non prima delle ore 11:30)

Bublik (KAZ) [3]-Wu (CHN) [WC] (Non prima delle ore 13:30)

13.00 Calcio, Napoli-Cremonese (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

13:50 Ciclismo, Mondiali 2025 a Kigali (Ruanda): Cronometro Under 23 uomini – Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN

14:00 Volley, Mondiali 2025 (ottavi): Slovenia-USA – Diretta streaming su VBTV e DAZN

15.00 Calcio, Cesena-Torino (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

15:30 Baseball, Europei 2025: Italia-Grecia (a Novara) – Diretta streaming su baseballeurope.tv

18:00 Calcio, Frauen Bundesliga: Eintracht Francoforte-Lipsia – Diretta streaming su DAZN

20.00 Calcio, Ligue 1: Marsiglia-PSG – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e streaming su SkyGo e Now

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Pisa – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

21.15 Calcio, campionato portoghese: Sporting-Moreirense – Diretta streaming su DAZN

2:15 NFL, Baltimore Ravens-Detroit Lions – Diretta streaming su DAZN

4:00 Canottaggio, Mondiali a Shanghai (Cina) – Diretta streaming su worldrowing.com