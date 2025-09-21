La programmazione completa di domenica 21 settembre. Giornata ricca di sport in tv tra Derby della Capitale e ottavi di finale del volley

l programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 21 settembre. Per gli appassionati di sport sarà una ricca giornata. In programma il tennis con la finale della Billie Jean King Cup ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con le cronometro élite dei Mondiali, il volley con gli ottavi di finale dei Mondiali, la F1 con il GP d’Azerbaijan, la Serie A e molto altro ancora.

PALINSESTO SPORT IN TV

02.05 Atletica, Mondiali: 9a giornata, sessione mattutina – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

04.00 Tennis, Laver Cup: 2a giornata, sessione serale – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

04.45 Motocross, GP Australia: MX2, gara 1 – discovery+

05.45 Motocross, GP Australia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Uno, discovery+, Sky Go, NOW,

07.00 Tennis, ATP 250 Chengdu: quarti di finale (3° match dalle 7.00 Musetti-Basilashvili) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

07.30 Tennis, ATP 250 Hangzhou: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

07.40 Motocross, GP Australia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

08.40 Motocross, GP Australia: MXGP, gara2 – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW

09.30 Volley, Mondiali: Italia-Argentina – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN

10.00 Tennis, WTA 500 Seul: finale, Swiatek-Alexandrova – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTenniX, fino alle 10.45 SuperTennis HD

10.22 Ciclismo, Mondiali: cronometro individuale donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.35 Atletica, Mondiali: 9a giornata, sessione serale – Rai Play Sport 3, discovery+, 12.30-13.00 e 13.30-14.33 Rai 2 HD, 12.55-13.30 e 13.45-14.45 Rai Sport HD, Eurosport 1 HD fino alle 13.37, DAZN fino alle 13.37

11.00 Tennis, BJK Cup Finals: finale, Italia-USA (11.00 primo singolare, a seguire secondo singolare, a seguire eventuale doppio decisivo) – SuperTennis HD, SuperTenniX

12.30 Calcio, Serie A: Lazio-Roma – DAZN, DAZN 1

POMERIGGIO

13.00 F1, GP Azerbaijan: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.00 differita su TV8 HD, tv8.it

13.45 Ciclismo, Mondiali: cronometro individuale uomini élite – Rai Sport HD poi dalle 14.35 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Volley, Mondiali: Belgio-Finlandia – VBTV, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Atalanta – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Parma – DAZN, DAZN 2

18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Como – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

SERA

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Sassuolo – DAZN, DAZN 1

21.00 Tennis, Laver Cup: 3a giornata, sessione unica (4 incontri) – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN