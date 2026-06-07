Sport in tv 7 giugno: Cobolli-Zverev al Roland Garros, GP di Monaco di F1 e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Domenica da non perdere per gli appassionati di sport. Riflettori puntati sulla finale maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, sul Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Kimi Antonelli in pole position e sulla Nations League femminile di volley con il big match tra Italia e Brasile. Spazio inoltre a MotoGP, Diamond League, Giro d’Italia Women e alla ricca programmazione dei canali Sportface TV e di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.
Una giornata che accompagnerà gli appassionati dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Il tennis offre uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con la finale del Roland Garros, mentre il motorsport propone sia il GP di Monaco di Formula 1 sia il Gran Premio d’Ungheria del Motomondiale.
Da seguire anche il volley femminile con le gare di Nations League, il Giro d’Italia Women, la Diamond League di Stoccolma e numerosi appuntamenti internazionali tra atletica, motocross, arrampicata sportiva e calcio.
Non mancano inoltre le dirette sui canali OTT di Sportface TV e la programmazione completa disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.
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Sport in tv oggi, domenica 7 giugno: il calendario completo
- 02.00 Volley femminile, Nations League: Germania-Giappone (VBTV)
- 05.30 Volley femminile, Nations League: Thailandia-Cechia (VBTV)
- 06.30 Badminton, Indonesia Open (BWF TV)
- 07.55 Formula 3, GP Monaco gara-2 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)
- 08.00 Golf, Dutch Open quarto giro (Sky Sport Golf dalle 12.30)
- 09.00 Volley femminile, Nations League: Belgio-Serbia (VBTV)
- 09.20 Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga (Canoe Planet)
- 09.35 Formula 2, GP Monaco gara-2 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)
- 09.40 MotoGP, GP Ungheria warm-up (Sky Sport MotoGP)
- 09.55 BMX, Coppa del Mondo Sarrians (Discovery+, HBO Max dalle 14.30)
- 10.00 Taekwondo, Grand Prix Roma 2026 (Sportface TV)
- 10.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga semifinali lead (Discovery+, HBO Max)
- 11.00 Moto3, GP Ungheria gara
- 11.00 Tennis, Roland Garros finale doppio femminile
- 12.15 Moto2, GP Ungheria gara
- 12.15 Motocross MX2, GP Lettonia gara-1
- 13.00 Volley femminile, Nations League: Cina-Polonia
- 13.15 Motocross MXGP, GP Lettonia gara-1
- 13.25 Giro d’Italia Women, nona tappa Saluzzo-Saluzzo
- 14.00 MotoGP, GP Ungheria gara
- 14.00 Ginnastica ritmica, Campionati Italiani Assoluti finali di specialità (Sportface TV)
- 15.00 Formula 1, GP Monaco gara
- 15.00 Tennis, Roland Garros finale singolare maschile: Flavio Cobolli-Alexander Zverev
- 15.00 Calcio amichevole: Liechtenstein-Cipro
- 15.10 Motocross MX2, GP Lettonia gara-2
- 16.00 Volley femminile, Nations League: Repubblica Dominicana-Paesi Bassi
- 16.04 Diamond League Stoccolma
- 16.10 Motocross MXGP, GP Lettonia gara-2
- 17.00 Volley femminile, Nations League: Ucraina-Francia
- 17.00 Atletica, Meeting di Lucca (Sportface TV)
- 17.00 Basket 3×3, Mondiali semifinali e finali
- 18.00 Serie C, finale playoff ritorno: Ascoli-Brescia
- 18.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga semifinale lead femminile
- 18.00 Hockey pista Serie A, finale scudetto gara-3
- 18.00 Pallamano femminile, finale Champions League
- 18.30 Calcio amichevole: Danimarca-Ucraina
- 19.00 Europei Under 17, finale: Italia-Belgio
- 19.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga semifinale lead maschile
- 19.30 Volley femminile, Nations League: Brasile-Italia
- 19.35 MLB: Atlanta Braves-Pittsburgh Pirates
- 20.30 Volley femminile, Nations League: USA-Germania
- 20.30 Basket Serie A2, finale promozione gara-1 Verona-Rimini
- 20.45 Calcio amichevole: Croazia-Slovenia
- 21.00 Calcio amichevole: Grecia-Italia
- 23.00 Volley femminile, Nations League: Bulgaria-Turchia
Gli eventi in diretta sui canali Sportface TV
Anche oggi numerosi appuntamenti in diretta sui canali federali della piattaforma OTT Sportface TV.
Taekwondo Plus
- 10.00 – World Taekwondo Grand Prix Roma 2026
- 16.30 – Finali World Taekwondo Grand Prix Roma 2026
Atletica Italiana TV
- 09.00 – Campionati Italiani Individuali Prove Multiple
- 17.00 – Meeting Internazionale Città di Lucca 2026
Volare TV
- 14.30 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Ginnastica Ritmica, finali di specialità
- 17.40 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Ginnastica Ritmica, sessione finale
Ginnastica Aerobica
- 15.00 – Replay Campionati Italiani Assoluti Ginnastica Aerobica Gorle 2026
Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
La piattaforma Sportface TV propone per tutta la giornata documentari, approfondimenti, produzioni originali, podcast e dirette sportive. Di seguito il palinsesto completo di domenica 7 giugno.
- 00.35:59 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 00.46:34 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 00.56:35 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 01.23:38 – Il mago Mancini
- 02.27:33 – Jimmy Grimble
- 04.23:10 – Ronaldo vs Messi: Face Off
- 05.37:50 – Touchback – Il riscatto
- 07.56:57 – Campionati Italiani Assoluti Indoor Ancona 2026 – Sintesi
- 08.26:00 – INSIDE – Stefano Mei (Presidente FIDAL)
- 08.43:06 – INSIDE – Milano Cortina – Luciano Rossi (Presidente FITAV)
- 08.50:50 – INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)
- 09.12:01 – INSIDE – Cordiano Dagnoni (Presidente FCI)
- 09.34:32 – Old But Gold – Episodio 4
- 09.59:37 – Old But Gold – Episodio 1
- 10.22:54 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 10.49:56 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 11.26:06 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
- 11.49:24 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 12.06:10 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 12.23:23 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 12.44:48 – Il Nastro Magico
- 13.14:41 – Campionato Italiano Arrampicata Speed – Finali Milano 2026
- 14.41:58 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026 – Fontana, Moioli, Pellegrino
- 14.51:03 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026 – Franzoni, Tabanelli, Wierer, Giacomel
- 15.00:12 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 15.16:52 – Farfalle – New Generation
- 15.50:46 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026 – Goggia, Lollobrigida, Lorello
- 15.58:43 – LIVE World Taekwondo Grand Prix Roma 2026
- 18.34:00 – King Carl – Howe meets Lewis
- 18.43:24 – 3ª Tappa Coppa Italia Arrampicata Boulder – Finale Femminile 2026
- 20.32:20 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026 – Franzoni, Tabanelli, Wierer, Giacomel
- 20.41:29 – INSIDE – Alice Bellandi (Judo)
- 21.02:48 – INSIDE – Milano Cortina – Mara Navarria (Scherma)
- 21.12:47 – INSIDE – Milano Cortina – Andrea Facci (Presidente FGI)
- 21.26:54 – Replay Campionati Assoluti e d’Insieme di Ginnastica Ritmica Folgaria 2026
- 23.44:12 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
- 23.59:49 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2