Sport in tv 7 giugno: Cobolli-Zverev al Roland Garros, GP di Monaco di F1 e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Domenica da non perdere per gli appassionati di sport. Riflettori puntati sulla finale maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, sul Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Kimi Antonelli in pole position e sulla Nations League femminile di volley con il big match tra Italia e Brasile. Spazio inoltre a MotoGP, Diamond League, Giro d’Italia Women e alla ricca programmazione dei canali Sportface TV e di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Una giornata che accompagnerà gli appassionati dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Il tennis offre uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con la finale del Roland Garros, mentre il motorsport propone sia il GP di Monaco di Formula 1 sia il Gran Premio d’Ungheria del Motomondiale.

Da seguire anche il volley femminile con le gare di Nations League, il Giro d’Italia Women, la Diamond League di Stoccolma e numerosi appuntamenti internazionali tra atletica, motocross, arrampicata sportiva e calcio.

Non mancano inoltre le dirette sui canali OTT di Sportface TV e la programmazione completa disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

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Sport in tv oggi, domenica 7 giugno: il calendario completo

02.00 Volley femminile, Nations League: Germania-Giappone (VBTV)

05.30 Volley femminile, Nations League: Thailandia-Cechia (VBTV)

06.30 Badminton, Indonesia Open (BWF TV)

07.55 Formula 3, GP Monaco gara-2 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

08.00 Golf, Dutch Open quarto giro (Sky Sport Golf dalle 12.30)

09.00 Volley femminile, Nations League: Belgio-Serbia (VBTV)

09.20 Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga (Canoe Planet)

09.35 Formula 2, GP Monaco gara-2 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

09.40 MotoGP, GP Ungheria warm-up (Sky Sport MotoGP)

09.55 BMX, Coppa del Mondo Sarrians (Discovery+, HBO Max dalle 14.30)

10.00 Taekwondo, Grand Prix Roma 2026 (Sportface TV)

10.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga semifinali lead (Discovery+, HBO Max)

11.00 Moto3, GP Ungheria gara

11.00 Tennis, Roland Garros finale doppio femminile

12.15 Moto2, GP Ungheria gara

12.15 Motocross MX2, GP Lettonia gara-1

13.00 Volley femminile, Nations League: Cina-Polonia

13.15 Motocross MXGP, GP Lettonia gara-1

13.25 Giro d’Italia Women, nona tappa Saluzzo-Saluzzo

14.00 MotoGP, GP Ungheria gara

14.00 Ginnastica ritmica, Campionati Italiani Assoluti finali di specialità (Sportface TV)

15.00 Formula 1, GP Monaco gara

15.00 Tennis, Roland Garros finale singolare maschile: Flavio Cobolli-Alexander Zverev

15.00 Calcio amichevole: Liechtenstein-Cipro

15.10 Motocross MX2, GP Lettonia gara-2

16.00 Volley femminile, Nations League: Repubblica Dominicana-Paesi Bassi

16.04 Diamond League Stoccolma

16.10 Motocross MXGP, GP Lettonia gara-2

17.00 Volley femminile, Nations League: Ucraina-Francia

17.00 Atletica, Meeting di Lucca (Sportface TV)

17.00 Basket 3×3, Mondiali semifinali e finali

18.00 Serie C, finale playoff ritorno: Ascoli-Brescia

18.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga semifinale lead femminile

18.00 Hockey pista Serie A, finale scudetto gara-3

18.00 Pallamano femminile, finale Champions League

18.30 Calcio amichevole: Danimarca-Ucraina

19.00 Europei Under 17, finale: Italia-Belgio

19.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Praga semifinale lead maschile

19.30 Volley femminile, Nations League: Brasile-Italia

19.35 MLB: Atlanta Braves-Pittsburgh Pirates

20.30 Volley femminile, Nations League: USA-Germania

20.30 Basket Serie A2, finale promozione gara-1 Verona-Rimini

20.45 Calcio amichevole: Croazia-Slovenia

21.00 Calcio amichevole: Grecia-Italia

23.00 Volley femminile, Nations League: Bulgaria-Turchia

Gli eventi in diretta sui canali Sportface TV

Anche oggi numerosi appuntamenti in diretta sui canali federali della piattaforma OTT Sportface TV.

Taekwondo Plus

10.00 – World Taekwondo Grand Prix Roma 2026

16.30 – Finali World Taekwondo Grand Prix Roma 2026

Atletica Italiana TV

09.00 – Campionati Italiani Individuali Prove Multiple

17.00 – Meeting Internazionale Città di Lucca 2026

Volare TV

14.30 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Ginnastica Ritmica, finali di specialità

17.40 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di Ginnastica Ritmica, sessione finale

Ginnastica Aerobica

15.00 – Replay Campionati Italiani Assoluti Ginnastica Aerobica Gorle 2026

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

La piattaforma Sportface TV propone per tutta la giornata documentari, approfondimenti, produzioni originali, podcast e dirette sportive. Di seguito il palinsesto completo di domenica 7 giugno.