Sangiuliano-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Sangiuliano-Padova, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa arrivano da due sconfitte consecutive, che li hanno fatti scivolare al quindicesimo posto con 17 punti: l’obiettivo è ritrovare il successo davanti ai propri tifosi. Anche i biancoscudati non se la passano benissimo, avendo ottenuto soltanto tre punti nelle ultime cinque partite. Il club veneto è in crisi ed ha assolutamente bisogno di tornare a vincere per tenere vive le proprie speranze di qualificazione ai playoff mediante le prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

