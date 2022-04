Rugby, Italia-Inghilterra in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni femminile 2022

by Deborah Sartori

World Rugby donne - credits UFFICIO STAMPA FIR

Tutto pronto per il secondo match dell’Italrugby al Sei Nazioni femminile 2022: Italia-Inghilterra sarà visibile oggi in tv, ecco tutte le informazioni utili sul canale e l’orario della partita e sulla diretta streaming. Dopo la netta sconfitta all’esordio contro la Francia, Furlan e compagne vanno a caccia di riscatto sul campo dello stadio ‘Sergio Lanfranchi’ di Parma. Le azzurre proveranno a smuovere la casella delle vittorie in casa contro l’ostica formazione inglese. L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di domenica 3 aprile. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface vi offrirà la diretta testuale con la cronaca al termine e la classifica aggiornata per non perdersi davvero nulla.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA