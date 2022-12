Reggio Emilia-Venezia stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Reggio Emilia-Venezia, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Seconda partita per Dragan Sakota da coach dell’UNAHOTELS, ereditata con il compito di risollevare le sorti della stagione, fin qui decisamente sotto le aspettative, ma con un calendario decisamente non favorevole: dopo l’Olimpia Milano, infatti, ecco il confronto con un’altra formazione di alta classifica. I lagunari, però, finora hanno vinto solo una volta in trasferta in campionato, perdendo quattro delle cinque partite giocate lontano dalle mura amiche. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 18 dicembre sul parquet del PalaBigi. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Reggio Emilia-Venezia di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming su dmax.it sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.