Pro Sesto-Piacenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pro Sesto-Piacenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2022/2023. Nella diciassettesima giornata della terza divisione italiana la quinta ospita la penultima in una partita dal pronostico dunque abbastanza chiuso, anche perché sono ben sedici i punti di differenza tra queste due squadre. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.