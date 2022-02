Pechino 2022, finale mass start femminile pattinaggio velocità con Lollobrigida in tv oggi: orario e diretta streaming

by Deborah Sartori

Francesca Lollobrigida - Foto Fisg

Sta per terminare il conto alla rovescia per la finale della start femminile di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Cresce l’attesa in casa Italia: dopo aver vinto la semifinale, Francesca Lollobrigida vuole dare ancora spettacolo sul ghiaccio del National Speed Skating Oval. L’appuntamento è per le ore 10.00 italiane di sabato 19 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La diretta integrale dell’evento è garantita per gli abbonati su Discovery + ed Eurosport Player. Le gare saranno trasmesse anche in diretta tv su Eurosport 2 (visibile in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn) e in chiaro su Rai Sport (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it seguirà la gara con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.