Dazn lancia la sua offerta per chi ama lo sport e vuole anticipare i regali di Natale. Si tratta infatti di un’importante promozione per quanto riguarda il Black Friday su Amazon, per cui la piattaforma di streaming sportivo propone una carta prepagata digitale col Dazn Plus, ovvero la visione in contemporanea su due dispositivi diversi e con diverse connessioni internet e sei dispositivi da poter associare contemporaneamente, al prezzo di 79.90. Un risparmio di ben 40 euro rispetto al costo di listino e lo sconto sarà disponibile fino al 28 novembre.

Per usufruire dell’offerta, bisogna cliccare su Amazon nella pagina dedicata al prodotto ufficiale Dazn, a quel punto indicare la mail della persona che deve ricevere la prepagata Dazn Plus e fissare la spedizione: “Non ti preoccupare se non vedi subito il prezzo scontato nella pagina di Amazon, lo sconto verrà automaticamente applicato prima della conferma del pagamento”, fa sapere l’azienda.