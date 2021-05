Nuoto, Europei Budapest 2021 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming 23 maggio

by Deborah Sartori

Lorenzo Zazzeri

Oggi in tv batterie, semifinali e finali dell’ultima giornata degli Europei di Budapest 2021. L’Italia vuole chiudere in bellezza e va a caccia del record di podi in una rassegna continentale, risalente a Glasgow 2018. Riflettori puntati su Benedetta Pilato, che dopo lo straordinario record del mondo tornerà in acqua per la finale dei 50 rana. Speranze di medaglie azzurre riposte anche, in particolare, su Margherita Panziera nei 200 dorso e Simona Quadarella, che punta al tris d’oro nei 400 stile libero. L’appuntamento è per le ore 10.00 di domenica 23 maggio con le eliminatorie, mentre a partire dalle 18.00 si svolgeranno le semifinali e le finali.

Le gare della sessione mattutina saranno visibili in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay, mentre la sessione pomeridiana verrà trasmessa su Rai Due (dalle 19.40 su Rai Sport + HD). Inoltre, tutte le gare sono visibili gratuitamente in diretta streaming sul sito Eurosportvision, previa iscrizione. Inoltre, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata istante per istante. Di seguito il programma dettagliato con gli orari gara per gara.

