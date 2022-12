Napoli-Verona stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Napoli-Verona, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Faccia a faccia interessante tra due formazioni che stanno lottando nella parte bassa della classifica. Gli uomini di coach Buscaglia sono a otto punti, due in più rispetto agli scaligeri, e hanno raccolto due vittorie nelle ultime cinque partite; tra l’altro, entrambe giocando in casa. Da canto suo, la squadra di coach Ramagli ha sfiorato il grande risultato nell’ultimo turno, perdendo contro Pesaro di sole quattro lunghezze. Fin qui, Cappelletti e compagni si sono dimostrati infallibili negli scontri diretti, battendo sia Treviso che Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 26 dicembre sul parquet del PalaBarbuto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Napoli-Verona di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.