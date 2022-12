LIVE – Napoli-Verona 74-80, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Napoli-Verona, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Faccia a faccia interessante tra due formazioni che stanno lottando nella parte bassa della classifica. Gli uomini di coach Buscaglia sono a otto punti, due in più rispetto agli scaligeri, e hanno raccolto due vittorie nelle ultime cinque partite; tra l’altro, entrambe giocando in casa. Da canto suo, la squadra di coach Ramagli ha sfiorato il grande risultato nell’ultimo turno, perdendo contro Pesaro di sole quattro lunghezze. Fin qui, Cappelletti e compagni si sono dimostrati infallibili negli scontri diretti, battendo sia Treviso che Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 26 dicembre sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

NAPOLI-VERONA 74-80

CRONACA E TABELLINO

FINISCE QUI! VERONA VINCE 74-80 A NAPOLI E AGGANCIA GLI AVVERSARI IN CLASSIFICA

40′ – Timeout Napoli, 72-78 a 31″ dal termine

39′ – Smith per il 72-76, situazione psicologica molto complicata per Napoli adesso

39′ – Smith e Johnson per il sorpasso di Verona! Parziale da 16-3 in favore degli ospiti che provano a ribaltarla in questo finale

37′ -1/2 di Uglietti in lunetta, ma il finale è tiratissimo! 70-68

35′ – Schiacciata di Johnson, Verona torna sotto! 67-63

33′ – Howard e Zerini a segno, Napoli prova ad allungare: 67-58

31′ – Bortolani a segno in avvio di ultimo quarto, 57-54

30′ – Termina il terzo quarto! Napoli avanti 57-52

29′ – Cappelletti trova in contropiede il canestro del 55-52

27′ – Smith prova a scuotere Verona, 52-47

25′ – Davis a segno, 50-45 e timeout Verona

22′ – Williams e Michenau portano avanti Napoli, 40-39

21′ – Inizia il terzo quarto!

20′ – Termina il secondo quarto! Squadre negli spogliatoi, all’intervallo lungo Verona conduce 36-39 a Napoli

18′ – Torna sotto Napoli, 34-37

17′ – Tripla di Anderson, risponde Williams: 28-35

14′ – Ancora Cappelletti, +10 per gli ospiti: 22-32

12′ – Tripla di Cappelletti, Verona allunga: 20-26

FINE PRIMO QUARTO: 20-21

9′ – Tripla di Howard, 17-17

7′ – Parziale ospite, 9-14

6′ – Break dei padroni di casa, che si portano sul 9-7

4′ – Polveri bagnate in avvio, Verona avanti 6-4

1′ – Inizia il match!

19.55 – Buonasera ai lettori di Sportface, tra pochissimi minuti la palla a due tra Napoli e Verona!