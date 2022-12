Lecco-Virtus Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Lecco-Virtus Verona sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match di Serie C 2022/2023. Nel girone A le due squadre che scendono in campo sono divise da ben dodici punti. Una si trova al quinto posto ed è in piena corsa per la promozione diretta, l’altra è quindicesima e vuole evitare la retrocessione. Chi avrà la meglio? Si parte alle ore 14.30 di venerdì 23 dicembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports.