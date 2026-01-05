Sportface TVOriginals
Il grande volley europeo torna protagonista nella Casa dello Sport su Sky e Now

Volley Champions League Femminile Numia Vero Volley Milano vs Olympiacos Piraeus
Monster block of Elena PIETRINI (VeroVolley Milano) during CEV Champions League Women 2026 match between Allianz VeroVolley Milano and Olympiacos Piraeus at Opiquad Arena, Monza, Italy on November 26, 2025 during Numia Vero Volley Milano vs Olympiacos Piraeus, CEV Champions League Women volleyball match in Monza, Italy, November 26 2025

Sette partite in tre giorni tra Champions League maschile e femminile: le big italiane del volley in campo in diretta su Sky e NOW, da Trento a Conegliano, da Perugia a Milano.

Il grande volley internazionale entra nel vivo e si prende la scena nella Casa dello Sport. Tra martedì 6 e giovedì 8 gennaio, Sky e NOW propongono una programmazione ricchissima dedicata alla CEV Champions League, con ben sette incontri in diretta e altrettante squadre italiane impegnate nelle massime competizioni continentali, sia al maschile che al femminile.

Champions League maschile: via alla seconda giornata

La 2ª giornata della fase a gironi della CEV Champions League maschile si apre martedì 6 gennaio alle 20 con la sfida tra Trentino Itas e Tour VB, in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Mercoledì 7 gennaio spazio a un doppio appuntamento: alle 19.30 su Sky Sport Max e NOW, Sir Sicoma Monini Perugia sarà impegnata sul campo dei Guaguas Las Palmas, mentre alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW toccherà a Cucine Lube Civitanova, opposta ai belgi del Volley Haasrode Leuven.

Champions League femminile: terza giornata di big match

Anche la CEV Champions League femminile entra nel vivo con la 3ª giornata della fase a gironi, che vedrà protagoniste alcune delle migliori squadre d’Europa.

Mercoledì 7 gennaio alle 17.30, su Sky Sport Arena e NOW, riflettori puntati su Vero Volley Milano, impegnata nella trasferta di Istanbul contro Eczacıbaşı Istanbul. A seguire, alle 18 su Sky Sport Uno e NOW, Prosecco DOC Conegliano farà visita alle polacche del LKS Commercecon Lodz.

Il programma si completa giovedì 8 gennaio con due sfide di alto livello: alle 20 su Sky Sport Arena e NOW Savino Del Bene Scandicci contro VakıfBank Istanbul, mentre alle 21 su Sky Sport Max e NOW Igor Gorgonzola Novara sarà di scena a Lisbona contro il Benfica Lisbona.

Volley protagonista anche sul digitale

Risultati, classifiche aggiornate, notizie e highlights accompagneranno gli eventi anche sulle piattaforme digitali di Sky Sport, con contenuti disponibili su app e profili social ufficiali, per seguire passo dopo passo il cammino delle squadre italiane in Europa.

