Il grande volley europeo torna protagonista nella Casa dello Sport su Sky e Now

Sette partite in tre giorni tra Champions League maschile e femminile: le big italiane del volley in campo in diretta su Sky e NOW, da Trento a Conegliano, da Perugia a Milano.

Il grande volley internazionale entra nel vivo e si prende la scena nella Casa dello Sport. Tra martedì 6 e giovedì 8 gennaio, Sky e NOW propongono una programmazione ricchissima dedicata alla CEV Champions League, con ben sette incontri in diretta e altrettante squadre italiane impegnate nelle massime competizioni continentali, sia al maschile che al femminile.

Champions League maschile: via alla seconda giornata

La 2ª giornata della fase a gironi della CEV Champions League maschile si apre martedì 6 gennaio alle 20 con la sfida tra Trentino Itas e Tour VB, in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Mercoledì 7 gennaio spazio a un doppio appuntamento: alle 19.30 su Sky Sport Max e NOW, Sir Sicoma Monini Perugia sarà impegnata sul campo dei Guaguas Las Palmas, mentre alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW toccherà a Cucine Lube Civitanova, opposta ai belgi del Volley Haasrode Leuven.

Champions League femminile: terza giornata di big match

Anche la CEV Champions League femminile entra nel vivo con la 3ª giornata della fase a gironi, che vedrà protagoniste alcune delle migliori squadre d’Europa.

Mercoledì 7 gennaio alle 17.30, su Sky Sport Arena e NOW, riflettori puntati su Vero Volley Milano, impegnata nella trasferta di Istanbul contro Eczacıbaşı Istanbul. A seguire, alle 18 su Sky Sport Uno e NOW, Prosecco DOC Conegliano farà visita alle polacche del LKS Commercecon Lodz.

Il programma si completa giovedì 8 gennaio con due sfide di alto livello: alle 20 su Sky Sport Arena e NOW Savino Del Bene Scandicci contro VakıfBank Istanbul, mentre alle 21 su Sky Sport Max e NOW Igor Gorgonzola Novara sarà di scena a Lisbona contro il Benfica Lisbona.

Volley protagonista anche sul digitale

Risultati, classifiche aggiornate, notizie e highlights accompagneranno gli eventi anche sulle piattaforme digitali di Sky Sport, con contenuti disponibili su app e profili social ufficiali, per seguire passo dopo passo il cammino delle squadre italiane in Europa.