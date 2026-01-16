Giornata di sport in tv e streaming: dalla scherma su Assalto alla Serie A e agli sport invernali

Venerdì ricco di appuntamenti tra neve, ghiaccio, tennis e calcio: spicca la Seconda Prova Nazionale di scherma in diretta su Assalto – La TV della Scherma, insieme a un palinsesto fittissimo distribuito su tv e piattaforme streaming.

Una giornata ricchissima tra sport invernali e grandi eventi

Venerdì 16 gennaio propone un programma sportivo particolarmente intenso, con numerose discipline protagoniste tra tv e streaming. Ampio spazio agli sport invernali, con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, slittino, sci freestyle e snowboard, senza dimenticare pattinaggio artistico, short track e skeleton.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La giornata attraversa più fusi orari e accompagna lo spettatore dalla notte fino alla prima serata, offrendo un palinsesto continuo per tutti gli appassionati.

Tennis protagonista tra Australia ed Europa

Il tennis occupa una parte centrale della programmazione, con le semifinali dei tornei ATP e WTA di Adelaide e Hobart e con l’Opening Week degli Australian Open. Tra gli appuntamenti più attesi c’è l’esibizione mattutina di Jannik Sinner che precede l’avvio ufficiale del primo Slam stagionale, in programma alla Rod Laver Arena di Melbourne.

Sport invernali: Coppe del Mondo e Campionati Europei

Dalla mattina al pomeriggio spazio alle Coppe del Mondo di sci alpino, con il superG maschile di Wengen, e alle gare di biathlon da Ruhpolding. In calendario anche appuntamenti di salto con gli sci, combinata nordica, sci alpinismo e freestyle, oltre agli Europei di pattinaggio artistico e alle competizioni continentali di short track.

Scherma in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Grande attenzione anche alla scherma, con la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada, in programma nel pomeriggio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma, punto di riferimento per gli appassionati della disciplina e per seguire da vicino uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale.

Pallamano, pallanuoto e altri sport di squadra

Il palinsesto include anche numerosi incontri degli Europei di pallamano e pallanuoto, con diverse partite distribuite tra pomeriggio e sera, visibili su piattaforme dedicate e canali tematici.

Calcio: la Serie A chiude la giornata

In prima serata spazio al calcio, con il match di Serie A Pisa-Atalanta, trasmesso in diretta su DAZN e sui canali Sky dedicati, a chiudere una giornata sportiva particolarmente densa.

L’ELENCO COMPLETO DEGLI EVENTI DI OGGI

La giornata sportiva prende il via nella notte con il grande tennis internazionale. In programma le semifinali dei tornei WTA e ATP di Adelaide e Hobart, tappe fondamentali in avvicinamento agli Australian Open.

Alle 1.30 spazio al WTA di Adelaide, con le semifinali trasmesse su Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV, SuperTennis HD e SuperTenniX.

Alle 2.30 tocca all’ATP di Adelaide, con le semifinali maschili: il secondo match non prima delle 2.30 vedrà impegnati Bolelli/Vavassori contro Heliovaara/Patten, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Alle 3.00 riflettori sul WTA di Hobart, con le semifinali visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD e SuperTenniX; il secondo match non inizierà prima delle 5.00.

Sport motoristici e sport sulla neve all’alba

Alle 3.45 spazio allo snowboard, con le qualificazioni del cross maschile e femminile della Coppa del Mondo di Dongbeija, senza copertura televisiva o streaming.

Alle 5.55 appuntamento con il Rally Dakar, con la dodicesima tappa: le sintesi saranno trasmesse in serata alle 22.45 su Sky Sport Arena e alle 23.30 su Eurosport 1 HD, oltre a discovery+ e DAZN.

Mattina: tennis, salto con gli sci e skeleton

Alle 7.00 è in programma l’esibizione dell’Opening Week degli Australian Open Sinner – Auger-Aliassime, visibile in diretta su discovery+.

Alle 8.00 il salto con gli sci entra nel vivo con le qualificazioni maschili HS137 della Coppa del Mondo di Sapporo, in diretta su Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Alle 9.00 spazio al salto con gli sci femminile a Zhangjiakou (HS140), sempre su Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Alle 9.30 via allo skeleton, con la gara femminile della Coppa del Mondo di Winterberg, visibile sul canale YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton.

Mezzogiorno tra sci alpino, slittino e combinata nordica

Alle 9.45 la combinata nordica apre la giornata a Oberhof con il PCR femminile, senza copertura tv o streaming.

Alle 11.00 doppio appuntamento: la seconda prova di discesa femminile della Coppa del Mondo di sci alpino a Tarvisio e la Nations Cup di slittino a Oberhof, entrambe senza copertura.

Sempre alle 11.30, a Oberhof, è in programma il PCR maschile di combinata nordica, anch’esso non trasmesso.

Pomeriggio: sci alpino, pattinaggio e biathlon

Alle 12.30 grande appuntamento con il superG maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, in diretta su Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Alle 13.00 si torna allo skeleton con la gara maschile di Winterberg, in diretta su YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton.

Alle 13.30 spazio al pattinaggio artistico, con la rhythm dance degli Europei: diretta su discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN e, dalle 15.45, anche su Rai Sport HD e Rai Play.

Sempre alle 13.30 iniziano le qualificazioni della prima sessione degli Europei di short track, visibili sul canale YouTube Skating ISU.

Alle 14.30 appuntamento con il biathlon, con la sprint femminile da 7.5 km della Coppa del Mondo di Ruhpolding, in diretta su Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Scherma protagonista su Assalto – La TV della Scherma

Alle 16.00 riflettori puntati sulla Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada, uno degli eventi più importanti del calendario federale. La competizione sarà trasmessa in diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma, punto di riferimento per seguire la scherma italiana a tutti i livelli.

Tardo pomeriggio tra sport sul ghiaccio e snowboard

Alle 16.30 proseguono gli Europei di short track con la seconda sessione di qualificazioni, in diretta su YouTube Skating ISU.

Alle 17.00 doppio appuntamento: la staffetta a squadre di skeleton da Winterberg, visibile su YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton, e le qualificazioni di slopestyle maschile e femminile della Coppa del Mondo di snowboard a Laax, senza copertura tv.

Sera: sport di squadra, freestyle e calcio

Alle 18.00 ampio spazio agli Europei di pallamano, con Italia-Islanda in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW e YouTube Sky Sport, mentre Portogallo-Romania e Slovenia-Montenegro non avranno copertura televisiva.

Sempre alle 18.00 in programma Ungheria-Paesi Bassi degli Europei di pallanuoto, visibile su Eurovision Sport, e le gare vertical maschili e femminili della Coppa del Mondo di sci alpinismo a Courchevel, senza copertura.

Alle 19.00 tornano gli Europei di pattinaggio artistico con il free program femminile, in diretta su discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN e, dalle 19.55, su Rai Sport HD e Rai Play.

Alle 20.30 spazio a più eventi: Danimarca-Macedonia del Nord, Far Oer-Svizzera e Ungheria-Polonia per gli Europei di pallamano (non trasmessi), Francia-Serbia di pallanuoto su Eurovision Sport e le gare di moguls maschili e femminili della Coppa del Mondo di sci freestyle su discovery+.

Alle 20.45 chiude la giornata il calcio di Serie A, con Pisa-Atalanta in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go e NOW.