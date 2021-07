Genoa-Stubai oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2021

by Giorgio Billone

Davide Zappacosta, Genoa - foto Antonio Fraioli

Genoa-Stubai sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming dell’incontro. La partita si gioca alle ore 17 di sabato 17 luglio e si tratta della prima uscita stagionale del Grifone con alla guida il confermato Davide Ballardini. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Telenord, canale 13 in Liguria, 615 in Piemonte e nel resto d’Italia in streaming sul sito dell’emittente privata ligure. Sarà l’occasione per vedere le prime performance dei giocatori rossoblu, ancora sicuramente intorpiditi dalle vacanze.

