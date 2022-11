Francia-Danimarca in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Francia-Danimarca, match valevole per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar. La formazione di Deschamps ha mostrato nel suo match d’esordio tutte le sue qualità, ma il livello ora si alza e bisogna stare attenti. Contro i danesi, infatti, la Francia ha perso pochi mesi fa entrambe le sfide di Nations League. A giugno una doppietta di Cornelius fu fatale ai transalpini allo Stade de France, mentre a settembre ci pensarono Dolberg e l’ex Bologna Skov Olsen a fissare il risultato sul 2-0. Match che nasconde molte insidie, in particolare con la Danimarca che deve obbligatoriamente cercare di fare risultato dopo il pari dell’esordio.

L’appuntamento con Francia-Danimarca è fissato alle ore 17:00 di sabato 26 novembre, con la sfida che andrà in onda in diretta esclusiva, in chiaro, su Rai 1 e Rai 4K. Disponibile anche lo streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play e sul sito rainews.it.