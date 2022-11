Mondiali Qatar 2022, soldi e montepremi: ecco quanto guadagna chi vince

Quanto guadagna chi partecipa e vince ai Mondiali? Se lo chiedono tanti tifosi che si apprestano a seguire i Mondiali di Qatar 2022, che sono i più ricchi di sempre. L’aumento nei confronti della Russia, infatti, è pari al 21% e la cifra stanziata dalla Fifa come montepremi è pari a qualcosa come 440 milioni di dollari. Andiamo allora a scoprire i soldi in palio e le cifre destinate alle varie nazionali in base al piazzamento raggiunto.

L’ALBO D’ORO

Le magnifiche 32 sono pronte a giocare la coppa del mondo e oltre all’espetto prettamente sportivo e la gloria eterna, vincere i match e trionfare in finale comporta anche un incasso niente male per le federazioni, che peraltro hanno già ricevuto 1.5 milioni di dollari una tantum ciascuna per coprire le spese di preparazione. Tornando agli introiti in base ai risultati sportivi, sono previsti 9 milioni di dollari in partenza per ogni squadra che gioca la fase a gironi, 13 milioni di dollari per ogni squadra che raggiunge gli ottavi di finale, 17 milioni di dollari per chi raggiunge i quarti di finale, 25 milioni alla quarta classificata, 27 milioni alla terza classificata, 30 milioni ala seconda classificata e ben 42 milioni alla nazionale che si aggiudicherà questa edizione della rassegna iridata.